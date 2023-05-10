Самолет-амфибия тушит леса под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Летное судно участвует в тушении лесных пожаров на границе Невьянского и Горноуральского городских округов. 9 мая он проделал около 10 кругов. Воду он брал из Леневского водохранилища.
Как сообщается на сайте flightradar24, в утреннее время 10 мая самолет опять вышел в рейс. По данным МЧС, Бе-200 работает в Невьянском городском округе, там есть один непотушенные пожар, площадь которого составляет 1800 гектаров.
В целом в регионе за сутки зарегистрировано 77 природных пожаров. 20 очагов было ликвидировано.