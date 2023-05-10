TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Изображение материала

Самолет-амфибия тушит леса под Нижним Тагилом

10 мая 2023, 12:18
Фото: 1MI
Под Нижним Тагилом тушением лесом занимается самолет-амфибия. Боинг Бе-200 МЧС России работает уже второй день.

Летное судно участвует в тушении лесных пожаров на границе Невьянского и Горноуральского городских округов. 9 мая он проделал около 10 кругов. Воду он брал из Леневского водохранилища.

Как сообщается на сайте flightradar24, в утреннее время 10 мая самолет опять вышел в рейс. По данным МЧС, Бе-200 работает в Невьянском городском округе, там есть один непотушенные пожар, площадь которого составляет 1800 гектаров.

В целом в регионе за сутки зарегистрировано 77 природных пожаров. 20 очагов было ликвидировано.

Дом многодетного бойца СВО сгорел во время пожара в Сосьве
Узнать подробнее
Читайте также:
Больше 20 уголовных дел из-за лесных пожаров возбуждены в Свердловской областиСемь новых пожаров зафиксированы в Тюменской области 9 маяИтоги недели в Нижнем Тагиле: лесные пожары и превышение выбросов в воздухе
#Елена Озерова#Нижний Тагил#Пожары#Семолет#Боинг#Тушение#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
Подпишитесь
Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
Сегодня, 11:48
Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
Сегодня, 12:21
Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
Вчера, 13:53
На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:51
30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
8 мая 13:37
10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
Сегодня, 08:57