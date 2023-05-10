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Силовики начали проверку после избиения подростка ради видео в Североуральске

10 мая 2023, 16:40
Фото: 1MI
Прокуратура и Следственный комитет по Свердловской области начали проверку после избиения 15-летнего мальчика компанией подростков. Сделали они это ради записи видеоролика.

По предварительным данным, когда юноша шел с одноклассницей около бассейна в Североуральске, его окликнули молодые люди.

Один из подростков включил камеру на телефоне и начал записывать происходящее. Второй юноша подскочил к мальчику и ударил его. В результате потерпевший получил травму уха.

По результатам обоих проверок будут приняты процессуальные решения. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Подростки избили 15-летнего школьника ради видео в Североуральске
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#Ирина Кирилова#Дети#Пострадавший#Школа#Избиение#Нападение#Криминал#Североуральск
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