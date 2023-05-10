Силовики начали проверку после избиения подростка ради видео в Североуральске

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
По предварительным данным, когда юноша шел с одноклассницей около бассейна в Североуральске, его окликнули молодые люди.
Один из подростков включил камеру на телефоне и начал записывать происходящее. Второй юноша подскочил к мальчику и ударил его. В результате потерпевший получил травму уха.
По результатам обоих проверок будут приняты процессуальные решения. Также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.