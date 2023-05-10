Сотрудник «Тагиллифта» решил заработать на торгах и лишился двух миллионов рублей

После мошенники предложили для увеличения прибыли взять кредит и внести еще миллион рублей. Через несколько дней аккаунт жертвы оказался заморожен и вывести деньги не представлялось возможным. К этому времени никто уже не консультировал его, а для разблокировки счета требовалось пополнение уже на 16 тысяч долларов. В этот момент мужчина понял, что стал объектом преступной махинации.