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Сотрудник «Тагиллифта» решил заработать на торгах и лишился двух миллионов рублей

10 мая 2023, 15:58
Фото: 1MI
Сотрудник «Тагиллифта» попался на мошенническую схему. В результате неправомерных действий виртуальных грабителей, 55-летний житель Нижнего Тагила передал в руки преступников почти 2 миллиона рублей.

Схема обмана жертвы происходила стандартно: при помощи смс-рассылки на телефон. Мужчине пришло якобы рекламное уведомление о новом способе пассивного заработка на брокерских операциях. Мужчина заинтересовался и перешел по ссылке из уведомления на сайт, где оставил заявку на участие в брокерской программе.

Почти сразу же, при помощи популярного мессенджера для видеозвонков, с ним связался сотрудник выдуманного агентства. Мужчине объяснили вкратце, как функционирует и работает система брокерских сделок, обратив внимание на то, что у него будет наставник, который поможет ему правильно ориентироваться в этой сфере.

Когда инструктор был назначен, он сразу же связался с пострадавшим и сказал, что для участия в сделках на определённой платформе, необходимо иметь стартовый капитал на счету этого ресурса, равный 11,5 тысячи рублей. После удачного внесения, мужчина мог сам в режиме реального времени видеть как растут его вложения.

После мошенники предложили для увеличения прибыли взять кредит и внести еще миллион рублей. Через несколько дней аккаунт жертвы оказался заморожен и вывести деньги не представлялось возможным. К этому времени никто уже не консультировал его, а для разблокировки счета требовалось пополнение уже на 16 тысяч долларов. В этот момент мужчина понял, что стал объектом преступной махинации.

Согласно статистике Управлении МВД Нижнего Тагила, подобные случаи мошенничества происходят часто в последнее время. В век современных технологий преступные схемы проворачиваются очень быстро и выглядят максимально правдоподобно.

Растущее количество обманутых жителей стало поводом для проведения ряда разъяснительных бесед для коллективов фабрик, заводов и компаний. Заместитель начальника полиции МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Вадим Саматов лично приехал и провел ликбез о том, как не попасться на удочку цифровых преступников.

#Ирина Кирилова#Мошенничество#Обман#Полиция#Криминал#Нижний Тагил
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