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Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний

10 мая 2023, 12:21
Фото: TagilCity.ru
Днем 10 мая в районе полигона Нижнетагильского института испытания металлов очевидцы заметили поднимающиеся клубы дыма. Оказалось, что на территории приемной площадки после испытаний загорелась сухая трава.

Возгорание было видно со стороны поселков Старатель и Зональный, а также в районе улицы Зари на Вагонке. Пожар удалось локализировать в короткий срок.

После испытания на приемной площадке НТИИМ произошло возгорание сухой травы. Сейчас пожар локализован, проводится проливка. За пределы полигона огонь не распространился, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе НТИИМ.
Видео: TagilCity.ru

Напомним, из-за сложной обстановки с лесными пожарами на территории Свердловской области введен режим ЧС. Жителям запрещено разжигать открытый огонь, в том числе и на садовых участках, и посещать лес. 

По данным на утро 10 мая, в Свердловской области продолжают действовать 57 лесных пожаров. В их ликвидации участвуют почти 5 тысяч человек и 800 единиц техники, в том числе вертолеты.

Площадь лесных пожаров в Свердловской области достигла 100 тысяч гектаров
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#Анна Григорьева#Пожар#Сухая трава#Тушение#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Эксклюзив#Нижний Тагил#Видео
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