Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Возгорание было видно со стороны поселков Старатель и Зональный, а также в районе улицы Зари на Вагонке. Пожар удалось локализировать в короткий срок.
После испытания на приемной площадке НТИИМ произошло возгорание сухой травы. Сейчас пожар локализован, проводится проливка. За пределы полигона огонь не распространился, — рассказали TagilCity.ru в пресс-службе НТИИМ.
Напомним, из-за сложной обстановки с лесными пожарами на территории Свердловской области введен режим ЧС. Жителям запрещено разжигать открытый огонь, в том числе и на садовых участках, и посещать лес.
По данным на утро 10 мая, в Свердловской области продолжают действовать 57 лесных пожаров. В их ликвидации участвуют почти 5 тысяч человек и 800 единиц техники, в том числе вертолеты.