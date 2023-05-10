Указ о призыве запасников на военные сборы подписал Владимир Путин

Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В тексте говорится, что в 2023 году на военные сборы призываются граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить сборы в ВС РФ, войсках нацгвардии, госохране и ФСБ. Региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, касающихся проведения сборов.
Сборы россиян из запаса проводятся для совершенствования боевых навыков резервистов. Это мероприятие является плановым и проводится оно каждый год.
По данным ТАСС, повестки призывникам могут присылать раз в три года. Максимальный срок, на который мужчины отправляются на сборы, составляет два месяца. В среднем призыв осуществляется раз в год.