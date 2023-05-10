TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Изображение материала

Указ о призыве запасников на военные сборы подписал Владимир Путин

10 мая 2023, 15:01
Фото: 1MI
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым на военные сборы призываются россияне, пребывающие в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В тексте говорится, что в 2023 году на военные сборы призываются граждане, находящиеся в запасе. Они будут проходить сборы в ВС РФ, войсках нацгвардии, госохране и ФСБ. Региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, касающихся проведения сборов.

Сборы россиян из запаса проводятся для совершенствования боевых навыков резервистов. Это мероприятие является плановым и проводится оно каждый год.

По данным ТАСС, повестки призывникам могут присылать раз в три года. Максимальный срок, на который мужчины отправляются на сборы, составляет два месяца. В среднем призыв осуществляется раз в год.

Закон об электронных повестках для военнообязанных принят в Госдуме
Узнать подробнее
#Ирина Кирилова#Военные#Сборы#Запас#Служба#Общество#Владимир Путин
Подпишитесь
Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
Сегодня, 11:48
Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
Сегодня, 12:21
Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
Вчера, 13:53
На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:51
30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
8 мая 13:37
10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
Сегодня, 08:57