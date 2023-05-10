Уральские таможенники отправили в зону СВО полтонны конфискованного масла

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
На границе с Казахстаном для стандартной проверки работниками таможенной службы был остановлен автомобиль, на месте водителя которого находился бизнесмен из Екатеринбурга.
При досмотре было установлено, что Свердловчанин хотел вывезти моторное масло, которое относится к стратегически важным товарам. Масло было не декларировано.
Таможенники изъяли контрабанду стоимостью почти 100 тысяч рублей и возбудили административное дело. Суд признал бизнесмена виновным и конфисковал нефтепродукты.
Мы выяснили потребности у представителей вооруженных сил России и в результате почти полтонны гидравлического, дизельного и индустриального масла передали инженерным подразделениям мобилизованных граждан Тюменской области. Поддержка армии России — это правое дело. С учетом возможностей и ресурсов таможенных органов такую положительную практику продолжим, — сообщает Владимир Зябко, начальник Тюменской таможни.