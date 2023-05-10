В Екатеринбурге мальчик «со справкой» побил девятиклассницу

Posted 10 мая 2023, 13:51
Published 10 мая 2023, 13:51
Modified 10 мая 2023, 13:53
Updated 10 мая 2023, 13:53
Как рассказала сама девушка, нападение на нее произошло 5 мая, когда она попыталась взять мел из учебного класса, пишет «КП-Екатеринбург». Теперь у школьницы есть несколько синяков на ноге.
По словам пострадавшей, за мелом в другой класс ее отправила учительница. Она взяла с собой подругу и зашла в кабинет, где, как она утверждает, ее сразу же стали «материть».
Далее особенный ребенок подбежал к девушке и сказал ей различные гадости, в том числе фразу «У тебя мать в гробу будет лежать!», утверждает ученица. Она попыталась его успокоить, взяв за руки, но мальчик побил ее.
Далее, по словам школьницы, виновницей конфликта директор школы установила именно ее. Также она отговорила девушку обращаться в полицию.