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В Екатеринбурге мальчик «со справкой» побил девятиклассницу

10 мая 2023, 13:51
Фото: 1MI
Пятиклассник, имеющий справку по состоянию здоровья, побил девочку из 9 класса. Это произошло в Екатеринбурге в одной из школ микрорайона Кольцово.

Как рассказала сама девушка, нападение на нее произошло 5 мая, когда она попыталась взять мел из учебного класса, пишет «КП-Екатеринбург». Теперь у школьницы есть несколько синяков на ноге.

По словам пострадавшей, за мелом в другой класс ее отправила учительница. Она взяла с собой подругу и зашла в кабинет, где, как она утверждает, ее сразу же стали «материть».

Далее особенный ребенок подбежал к девушке и сказал ей различные гадости, в том числе фразу «У тебя мать в гробу будет лежать!», утверждает ученица. Она попыталась его успокоить, взяв за руки, но мальчик побил ее.

Далее, по словам школьницы, виновницей конфликта директор школы установила именно ее. Также она отговорила девушку обращаться в полицию.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Драка#Школа#Школьники#Синяки#Происшествия
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