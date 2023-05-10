В Екатеринбурге подростки решили прокатиться в грузовом поезде ради лайков

Ребята основательно подготовились к «путешествию»: с собой они взяли специальные коврики, чтобы можно было с комфортом разместиться, пиво и снеки. До того, как тинейджеров поймали, вычислив по изображениям на камерах видеонаблюдения, они успели проехать внутри полупустого вагона 4 км по железной дороге. Во временном эквиваленте это составило 1 час, их сняли с поезда на перроне станции «Екатеринбург-Сортировочный».