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В Екатеринбурге подростки решили прокатиться в грузовом поезде ради лайков

10 мая 2023, 14:48
Фото: 1MI
В Екатеринбурге задержали четырех подростков, которые ради «лайков» решили заснять на видео и выложить в соцсети поездку внутри вагона товарного поезда.

Подростки заранее спланировали сценарий мероприятия. Важно было дождаться теплой погоды. Утром 5 мая две девушки и два молодых человека в возрасте от 15 до 19 лет пробрались на охраняемую территорию железнодорожного депо и забрались в грузовой вагон состава.

Ребята основательно подготовились к «путешествию»: с собой они взяли специальные коврики, чтобы можно было с комфортом разместиться, пиво и снеки. До того, как тинейджеров поймали, вычислив по изображениям на камерах видеонаблюдения, они успели проехать внутри полупустого вагона 4 км по железной дороге. Во временном эквиваленте это составило 1 час, их сняли с поезда на перроне станции «Екатеринбург-Сортировочный».

Молодым людям не пришло в голову, в какие опасные для здоровья последствия могла вылиться их погоня за контентом, если бы они находились внутри поезда, пока тот находится на участке длинного железнодорожного перегона.

По заверениям пресс-службы УТ МВД по УрФО на данный момент на тинейджеров заведены дела о распитии спиртных напитков и несоблюдении правил на территории железной дороги. Родителям юных блогеров предстоит оплатить штраф и возможно привлечение за невыполнение обязанностей по воспитанию лиц, не достигших 21 года.

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#Ирина Кирилова#Поезд#Подростки#Дети#Происшествия#Екатеринбург
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