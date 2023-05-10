В Свердловской области запустят обучение социальных координаторов для участников СВО

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Обучение организует Уральская Президентская академия, пишет ТАСС. Обучаться будут порядка 130 специалистов. Это люди из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры.
Проходить обучение они будут в Центре дополнительного образования Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Учиться они будут в очном формате.
Первые уроки состоятся с 15 по 18 мая. Особое внимание представители новой профессии уделят семьям, которые потеряли родных на СВО.