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В Свердловской области запустят обучение социальных координаторов для участников СВО

10 мая 2023, 09:57
Фото: 1MI
Для участников спецоперации будет запущено обучение социальных координаторов. Они будут помогать военным и их семьям – оказывать психологическую поддержку, подсказывать, как правильно оформить льготы.

Обучение организует Уральская Президентская академия, пишет ТАСС. Обучаться будут порядка 130 специалистов. Это люди из Свердловской и Челябинской областей, Ямала и Югры.

Проходить обучение они будут в Центре дополнительного образования Уральского института управления - филиала РАНХиГС. Учиться они будут в очном формате.

Первые уроки состоятся с 15 по 18 мая. Особое внимание представители новой профессии уделят семьям, которые потеряли родных на СВО.

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#Елена Озерова#Свердловская область#СВО#Обучение#Помощь#Общество#Операция на Украине
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