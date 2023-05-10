Возможную причину пожаров в лесах под Нижним Тагилом назвали в лесничестве

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
По его словам, начался пожар с Леневского водохранилища. Там открытая местность и порывы ветра могут достигать 25 метров в секунду. Предположительно, отдыхающие могли развести костер, а порывы ветра перекинули его на деревья.
В этот момент невозможно уже было что-то делать. Местами верховой пожар поднимался, и буквально за 20 минут он преодолел расстояние в три километра, — рассказывает Ринат Садретдинов.
В общей сложности огонь охватил 2,1 тысячи гектаров. Садретдинов отметил, что молодой лес полностью выгорел, так как это был низовой пожар. Состояние деревьев будет оценено через 30 дней. В частности, состояние корневой системы. Предварительно, ущерб составляет 1,5 миллиона рублей.
На участках, где леса пострадали, будет проведено восстановление. Директор добавил, что также выгорела территория «Тагильского щебня».
Еще один крупный пожар вспыхнул на Монзино. Его площадь достигла 224 гектара. Огонь начал распространяться с двух сторон на Серовском тракте. Причины пока выясняются. Огонь был ликвидирован, но утром 10 мая он возобновился со стороны кафе «Лесное». Там горит почти 5 гектаров. Еще один лесной пожар бушует на площади в 300 гектаров между Невьянском и Нижним Тагилом.
Напомним, по данным Авиалесоохраны площадь пожаров в Свердловской области достигла 100 тысяч гектаров. За праздничные выходные было возбуждено 20 уголовных дел. В Курганской области пожары бушевали на территории в 8,6 тысячи гектаров. В результате погиб 21 человек. В Тюменской области выгорели 6 тысяч гектаров леса.