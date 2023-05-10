Возможную причину пожаров в лесах под Нижним Тагилом назвали в лесничестве

Еще один крупный пожар вспыхнул на Монзино. Его площадь достигла 224 гектара. Огонь начал распространяться с двух сторон на Серовском тракте. Причины пока выясняются. Огонь был ликвидирован, но утром 10 мая он возобновился со стороны кафе «Лесное». Там горит почти 5 гектаров. Еще один лесной пожар бушует на площади в 300 гектаров между Невьянском и Нижним Тагилом.