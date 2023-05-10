За травму ребенка-инвалида детский сад в Новоуральске заплатит 70 тысяч рублей

Мальчик в силу своего заболевания плохо понимает речь, а также не может одеваться самостоятельно. После случившегося он сразу был доставлен в больницу. Там выяснилось, что у него травмирована ушная раковина. Спецкомиссия в детсаду установила, что мебель размещена не продумано. Расположение не учитывает нахождение в группе ребенка с инвалидностью. Воспитатель в результате получила замечание.