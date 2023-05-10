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За травму ребенка-инвалида детский сад в Новоуральске заплатит 70 тысяч рублей

10 мая 2023, 09:06
Фото: 1MI
Детский сад в Новоуральске выплатит 70 тысяч рублей компенсации за травмирование ребенка-инвалида. 4-летний мальчик ударился о мебель. Воспитатель при этом был на месте.

Мальчик в силу своего заболевания плохо понимает речь, а также не может одеваться самостоятельно. После случившегося он сразу был доставлен в больницу. Там выяснилось, что у него травмирована ушная раковина. Спецкомиссия в детсаду установила, что мебель размещена не продумано. Расположение не учитывает нахождение в группе ребенка с инвалидностью. Воспитатель в результате получила замечание.

Мама мальчика обратилась в суд и потребовала выплатить полмиллиона рублей. Она заявила, что сын после случившегося стал более тревожным, плаксивым и боялся идти в детский сад. Кроме того, ребенок прошел лечение, чтобы избавиться от тревожного состояния.

Суд встал на сторону истицы, но только частично, обязав детский сад выплатить 70 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать решение, но оно оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

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#Ирина Кирилова#Дети#Травма#Суд#Компенсация#Детский сад#Происшествия#Новоуральск
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