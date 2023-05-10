За травму ребенка-инвалида детский сад в Новоуральске заплатит 70 тысяч рублей

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Мальчик в силу своего заболевания плохо понимает речь, а также не может одеваться самостоятельно. После случившегося он сразу был доставлен в больницу. Там выяснилось, что у него травмирована ушная раковина. Спецкомиссия в детсаду установила, что мебель размещена не продумано. Расположение не учитывает нахождение в группе ребенка с инвалидностью. Воспитатель в результате получила замечание.
Мама мальчика обратилась в суд и потребовала выплатить полмиллиона рублей. Она заявила, что сын после случившегося стал более тревожным, плаксивым и боялся идти в детский сад. Кроме того, ребенок прошел лечение, чтобы избавиться от тревожного состояния.
Суд встал на сторону истицы, но только частично, обязав детский сад выплатить 70 тысяч рублей. Женщина пыталась обжаловать решение, но оно оставлено без изменений, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.