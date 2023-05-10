Запрет на охоту продлен в Свердловской области

Ограничения действуют с 27 апреля. Они должны были перестать действовать 10 мая. Однако их было решено продлить. Таким образом планируется снизить количество людей, которые приходят в леса, а также предупредить новые возгорания, сообщает департамент информационной политики. Отмечается, что именно человек чаще всего становится причиной пожаров.