Запрет на охоту продлен в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:07
Ограничения действуют с 27 апреля. Они должны были перестать действовать 10 мая. Однако их было решено продлить. Таким образом планируется снизить количество людей, которые приходят в леса, а также предупредить новые возгорания, сообщает департамент информационной политики. Отмечается, что именно человек чаще всего становится причиной пожаров.
Кроме того, что запрещено охотиться, временно нельзя получить разрешение на охоту.
Напомним, в Свердловской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. Его нарушение влечет наложение штрафов. Для простых граждан сумма может достигать 60 тысяч рублей, а для организаций — 2 миллиона.
По данным на 9 мая в Свердловской области все еще бушуют 65 природных пожаров. Их общая площадь уже достигла 77,4 тысячи гектаров. Наиболее крупные возгорания находятся в Верхней Пышме, Ревде, Тавде, Талице и Тугулыме.