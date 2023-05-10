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Запрет на охоту продлен в Свердловской области

10 мая 2023, 04:05
Фото: 1MI
Запрет на охоту в Свердловской области решено продлить до 15 мая. Это связано со сложной пожарной обстановкой в регионе. На его территории продолжают полыхать лесные пожары.

Ограничения действуют с 27 апреля. Они должны были перестать действовать 10 мая. Однако их было решено продлить. Таким образом планируется снизить количество людей, которые приходят в леса, а также предупредить новые возгорания, сообщает департамент информационной политики. Отмечается, что именно человек чаще всего становится причиной пожаров.

Кроме того, что запрещено охотиться, временно нельзя получить разрешение на охоту.

Напомним, в Свердловской области по-прежнему действует особый противопожарный режим. Его нарушение влечет наложение штрафов. Для простых граждан сумма может достигать 60 тысяч рублей, а для организаций — 2 миллиона.

По данным на 9 мая в Свердловской области все еще бушуют 65 природных пожаров. Их общая площадь уже достигла 77,4 тысячи гектаров. Наиболее крупные возгорания находятся в Верхней Пышме, Ревде, Тавде, Талице и Тугулыме.

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#Ирина Кирилова#Охота#Запрет#Лес#Общество#Свердловская область
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