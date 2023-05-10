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Жилой дом сгорел в свердловском селе

10 мая 2023, 04:14
Фото: 1MI
Жилой дом с общей площадью 100 квадратных метров загорелся в селе Стриганское под Ирбитом. Это случилось поздно вечером 9 мая.

В результате сгорела кровля дома, повреждено имущество внутри, а также пол, потолок и стены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ликвидацией огня занимались четверо пожарных и два спецавтомобиля.

Напомним, в конце апреля житель Нижнего Тагила был госпитализирован с ожогами 12% тела после того, как уснул в квартире с сигаретой. Инцидент случился на улице Парковая, 6. В Отделе надзорной деятельности рассказали, что уже 4 человека погибли с начала года. Один из случаев касается неосторожного обращения с огнем при курении.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Возгорание#Пожарные#Дом#Тушение#Происшествия#Ирбит
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