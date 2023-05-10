Жилой дом сгорел в свердловском селе

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В результате сгорела кровля дома, повреждено имущество внутри, а также пол, потолок и стены, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. Ликвидацией огня занимались четверо пожарных и два спецавтомобиля.
Напомним, в конце апреля житель Нижнего Тагила был госпитализирован с ожогами 12% тела после того, как уснул в квартире с сигаретой. Инцидент случился на улице Парковая, 6. В Отделе надзорной деятельности рассказали, что уже 4 человека погибли с начала года. Один из случаев касается неосторожного обращения с огнем при курении.