Жилой дом сгорел в свердловском селе

Напомним, в конце апреля житель Нижнего Тагила был госпитализирован с ожогами 12% тела после того, как уснул в квартире с сигаретой. Инцидент случился на улице Парковая, 6. В Отделе надзорной деятельности рассказали, что уже 4 человека погибли с начала года. Один из случаев касается неосторожного обращения с огнем при курении.