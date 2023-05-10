Житель Перми пырнул друга в бронежилете ножом для проверки экипировки

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Мужчины отдыхали в квартире, как вдруг один из них вспомнил, что у него на балконе есть бронежилет, который остался у него после службы в армии в 2019 году, пишет «Ural Mash».
Далее мужчина примерил бронежилет и предложил приятелю пырнуть его, что тот и сделал. Однако друг не рассчитал, что по бокам тело было прикрыто лишь обычным пластиком.
Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением, а его другу грозит до трех лет тюрьмы.