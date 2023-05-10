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Житель Перми пырнул друга в бронежилете ножом для проверки экипировки

10 мая 2023, 08:23
Фото: 1MI
Для того, чтобы проверить прочность бронежилета, житель Перми пырнул своего друга ножом. Закончилась такая посиделка внутренним кровотечением.

Мужчины отдыхали в квартире, как вдруг один из них вспомнил, что у него на балконе есть бронежилет, который остался у него после службы в армии в 2019 году, пишет «Ural Mash».

Далее мужчина примерил бронежилет и предложил приятелю пырнуть его, что тот и сделал. Однако друг не рассчитал, что по бокам тело было прикрыто лишь обычным пластиком.

Пострадавшего госпитализировали с внутренним кровотечением, а его другу грозит до трех лет тюрьмы.

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#Елена Озерова#Пермь#Бронежилет#Армия#Ножевое ранение#Кровотечение#Происшествия
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