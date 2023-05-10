Житель Санкт-Петербурга боролся с бессонницей и отравился мухоморами

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Мужчина пояснил, что заказал таблетки в интернете. Он хотел таким образом подлечить свою нервную систему и начать лучше засыпать, пишут «Новые известия».
Некоторое время БАДы он принимал без каких-либо ЧП, но в какой-то момент он почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Его госпитализировали. В больнице он рассказал, что не имел четкого представления, на основе чего были созданы таблетки.
Также он предположил, что недавно переборщил с употреблением БАДов. По некоторым данным, отравившийся ранее был судим за незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта.