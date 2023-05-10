TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Изображение материала

Житель Санкт-Петербурга боролся с бессонницей и отравился мухоморами

10 мая 2023, 10:47
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге 39-летний мужчина пил БАДы от бессонницы и оказался в токсикологии с острым отравлением грибами. БАДы были созданы на основе мухоморов.

Мужчина пояснил, что заказал таблетки в интернете. Он хотел таким образом подлечить свою нервную систему и начать лучше засыпать, пишут «Новые известия».

Некоторое время БАДы он принимал без каких-либо ЧП, но в какой-то момент он почувствовал недомогание и вызвал скорую помощь. Его госпитализировали. В больнице он рассказал, что не имел четкого представления, на основе чего были созданы таблетки.

Также он предположил, что недавно переборщил с употреблением БАДов. По некоторым данным, отравившийся ранее был судим за незаконный оборот ядовитых веществ в целях сбыта.

Жительница Нижнего Тагила подозревает экс-сожителя в намерениях отравить ее ртутью
Узнать подробнее
Читайте также:
Отравившиеся шаурмой в Екатеринбурге студенты требуют по 100 тысяч с закусочнойВ Челябинске около сотни учеников отравились в столовой лицея
#Отравление#Госпитализация#Больница#Санкт-Петербург#Происшествия#Елена Озерова
Подпишитесь
Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
Сегодня, 11:48
Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
Сегодня, 12:21
Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
Вчера, 13:53
На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:51
30 лет исполняется трагедии с самолетом в Тагиле 9 мая. Вспоминаем, как это было
8 мая 13:37
10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
Сегодня, 08:57