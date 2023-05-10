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Posted Сегодня, 14:13

Published Сегодня, 14:13

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

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Жители Екатеринбурга устроили массовую драку на Плотинке после салюта 9 мая

10 мая 2023, 14:13
Фото: 1MI
Несколько жителей Екатеринбурга подрались прямо после салюта в честь Дня Победы. Это произошло на Плотинке на перекрытом проспекте Ленина.

Сперва конфликт разгорелся между двумя девушками. Одна из них была одета во все черное, она пнула даму, которая была в красном. Видео конфликта появилось в телеграм-канале «Бандитский центр 18+».

После этого девушка в красном повалила конкурентку на асфальт. Далее «кулачный бой» устроили уже мужчины. Один мимо проходящий человек попытался их разнять, но это ни к чему не привело.

Также на видео слышатся голоса очевидцев, которые просят парней успокоиться. Чем разрешилась ситуация, неизвестно – никто из дерущихся не обратился ни в полицию, ни в больницу.

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#Елена Озерова#Екатеринбург#Драка#Салют#Свидетели#Разборки#Происшествия
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