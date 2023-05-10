Жители Екатеринбурга устроили массовую драку на Плотинке после салюта 9 мая

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Сперва конфликт разгорелся между двумя девушками. Одна из них была одета во все черное, она пнула даму, которая была в красном. Видео конфликта появилось в телеграм-канале «Бандитский центр 18+».
После этого девушка в красном повалила конкурентку на асфальт. Далее «кулачный бой» устроили уже мужчины. Один мимо проходящий человек попытался их разнять, но это ни к чему не привело.
Также на видео слышатся голоса очевидцев, которые просят парней успокоиться. Чем разрешилась ситуация, неизвестно – никто из дерущихся не обратился ни в полицию, ни в больницу.