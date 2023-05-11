10 новых троллейбусов выйдут на маршруты Екатеринбурга

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
В общей сложности ожидается поставка 50 троллейбусов. По словам главы региона Евгения Куйвашева, это уникальный транспорт, работающий на удлиненном ходу. Таким образом планируется развивать маршрутную сеть там, где нет контактной сети.
Так, троллейбусы будут направлены на обслуживание маршрутов №1 для лучше регулярности движения, №4 с перспективой его продления до горбольницы №7, №14 с перспективой пуска в Академический район и №37 с организацией заезда в микрорайон Университетский.
Вместимость каждого нового троллейбуса составляет до 90 человек. Все они имеют системы для зарядки смартфонов, навигацию, связь, видеонаблюдение и кондиционеры. Также на них установлены счетчики пассажиропотока. Имеются и места для маломобильных пассажиров.
Новый транспорт начнет работать в городе уже с 11 мая по самым востребованным маршрутам. Поставка остальных троллейбусов ожидается до 31 октября.