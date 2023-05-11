TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:08

Updated Сегодня, 08:08

Изображение материала

10 новых троллейбусов выйдут на маршруты Екатеринбурга

11 мая 2023, 08:06
Фото: Департамент информационной политики
Городской автопарк Екатеринбурга получил 10 новых троллейбусов. Церемония их передачи прошла 11 мая. На обновление парка было потрачено 1,5 миллиарда рублей, в том числе один миллиард из федерального бюджета.

В общей сложности ожидается поставка 50 троллейбусов. По словам главы региона Евгения Куйвашева, это уникальный транспорт, работающий на удлиненном ходу. Таким образом планируется развивать маршрутную сеть там, где нет контактной сети.

Так, троллейбусы будут направлены на обслуживание маршрутов №1 для лучше регулярности движения, №4 с перспективой его продления до горбольницы №7, №14 с перспективой пуска в Академический район и №37 с организацией заезда в микрорайон Университетский.

Фото: Департамент информационной политики

Вместимость каждого нового троллейбуса составляет до 90 человек. Все они имеют системы для зарядки смартфонов, навигацию, связь, видеонаблюдение и кондиционеры. Также на них установлены счетчики пассажиропотока. Имеются и места для маломобильных пассажиров.

Новый транспорт начнет работать в городе уже с 11 мая по самым востребованным маршрутам. Поставка остальных троллейбусов ожидается до 31 октября.

#Ирина Кирилова#Транспорт#Троллейбус#Екатеринбург
Подпишитесь
Артель «Нейва» не провела рекультивацию земель после добычи платины в поселке Висим
Вчера, 11:48
Итоги недели в Нижнем Тагиле: лесные пожары и превышение выбросов в воздухе
Вчера, 08:07
Акция в честь Дня Победы прошла в Нижнем Тагиле на Площади Славы
9 мая 13:53
На четыре дня будет перекрыт проезд для машин по проспекту Мира в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:51
10-летний спортсмен из Нижнего Тагила установил рекорд России по отжиманиям
Вчера, 08:57
Сухая трава загорелась на полигоне НТИИМ в Нижнем Тагиле после проведения испытаний
Вчера, 12:21