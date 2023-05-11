Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
Локализовано 29 возгораний. При этом ни одного верхового пожара в регионе не зафиксировано, сообщили в департаменте информационной политики. Там уточнили, что верховые возгорания считаются наиболее опасными, так как очень быстро распространяются.
Так, два возгорания ликвидированы в Артемовском, два под Асбестом, по одному под Верхней Пышмой и возле Сухого Лога. Локализовать удалось пожары в Байкаловском районе, около Богдановича, в районе Ирбита и Режа.
На борьбу с огнем вышли порядка четырех тысяч человек и больше полутысячи единиц спецтехники. Также для ликвидации привлечена авиатехника и волонтеры.