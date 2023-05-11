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16 природных пожаров ликвидированы за сутки в Свердловской области

11 мая 2023, 07:46
Фото: 1MI
Часть природных пожаров в Свердловской области удалось потушить за сутки. Их насчитывается 16 штук. При этом общая их площадь достигла почти 35 тысяч гектаров.

Локализовано 29 возгораний. При этом ни одного верхового пожара в регионе не зафиксировано, сообщили в департаменте информационной политики. Там уточнили, что верховые возгорания считаются наиболее опасными, так как очень быстро распространяются.

Так, два возгорания ликвидированы в Артемовском, два под Асбестом, по одному под Верхней Пышмой и возле Сухого Лога. Локализовать удалось пожары в Байкаловском районе, около Богдановича, в районе Ирбита и Режа.

На борьбу с огнем вышли порядка четырех тысяч человек и больше полутысячи единиц спецтехники. Также для ликвидации привлечена авиатехника и волонтеры.

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#Ирина Кирилова#Пожар#Тушение#Возгорание#Волонтеры#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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