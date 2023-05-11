19 раз горели мусор и сухая трава за выходные в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:23
Updated Сегодня, 04:23
Общая площадь пожаров составила 19 гектаров. Также за прошедшие праздничные дни от огня пострадало 1070 гектаров леса.
В пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО рассказали, что пожары происходят из-за умышленных и неумышленных поджогов местных жителей: брошенный окурок, оставленный без контроля костер, поджигание травы и так далее.
Также в ведомстве отметили, что разгоревшийся огонь может повредить ближайшие леса и жилые дома, а также тушение подобных возгораний бывает затруднено, особенно, если стоит ветреная погода.
Напомним, в Нижнем Тагиле и ГГО был введен особый противопожарный режим, который запрещает сжигание травы и мусора, разведение костров и проведение других пожароопасных работ.