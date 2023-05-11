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19 раз горели мусор и сухая трава за выходные в Нижнем Тагиле

11 мая 2023, 04:23
Фото: 1MI
За прошедшие майские праздничные и выходные дни в Нижнем Тагиле произошло 19 возгораний мусора и сухой травы.

Общая площадь пожаров составила 19 гектаров. Также за прошедшие праздничные дни от огня пострадало 1070 гектаров леса.

В пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила и ГГО рассказали, что пожары происходят из-за умышленных и неумышленных поджогов местных жителей: брошенный окурок, оставленный без контроля костер, поджигание травы и так далее.

Также в ведомстве отметили, что разгоревшийся огонь может повредить ближайшие леса и жилые дома, а также тушение подобных возгораний бывает затруднено, особенно, если стоит ветреная погода.

Напомним, в Нижнем Тагиле и ГГО был введен особый противопожарный режим, который запрещает сжигание травы и мусора, разведение костров и проведение других пожароопасных работ.

Особый противопожарный режим вводится в Нижнем Тагиле с 7 апреля
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Нижний Тагил#Пожар#Сухая трава#Мусор#Возгорание#Природный пожар#Происшествия#Экология#Природа#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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