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26 млн выделено на инженерные сети культурно-образовательного центра в Нижнем Тагиле

11 мая 2023, 13:04
Фото: 1MI
Субподрядчика для обустройства инженерных сетей для строительства культурно-образовательного центра на Гальянке в Нижнем Тагиле ищет МУП «Тагилдорстрой».

Работы необходимо будет провести до 22 октября 2023 года на объекте на улице Тагилстроевская, 2А. На эти цели генеральный подрядчик МУП «Тагилдорстрой» выделил 26 миллионов рублей.

Согласно техзаданию, все работы нужно будет провести по проектно-сметной документации. Для обоих корпусов будущего культурно-образовательного центра субподрядчик проведет сети теплоснабжения, канализации и водопровод.

Все оборудование должно быть не ранее 2022 года изготовления. Кроме того, подрядчик должен сам нести ответственность за складирование и хранение материалов.

Гарантия на выполненные работы составит пять лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 15 мая.

В Нижнем Тагиле началось строительство культурно-образовательного центра на Гальянке
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#Евгения Сафина#Нижний Тагил#Центр#Строительство#Подрядчик#Инженерные сети#Экономика#Общество#Эксклюзив
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