400 жителей Свердловской области отстранены от вождения за майские праздники

В Тавде у молодого человека в возрасте 19 лет при проверке не обнаружили прав. Молодой человек объяснил это нежеланием проходить длительное обучение в автошколе. В Ивделе был задержан водитель в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. И таких случаев порядка 400.