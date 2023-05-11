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400 жителей Свердловской области отстранены от вождения за майские праздники

11 мая 2023, 10:28
Фото: УГИБДД по Свердловской области
С 5 по 8 мая на территории Свердловской области проходила операция «Безопасный город», направленная на выявление нарушений правил ПДД водителями автотранспорта.

Профилактическое мероприятие включало в себя ряд пресекающих мер, усиленных проверок и повышенный контроль передвижения на загородных трассах. По результатам проведенного комплекса манипуляций, было обнаружено, что примерно 170 человек управляли автомобилем, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.

Еще около 145 граждан находились за рулем, но никогда не получали водительские права. Порядка 30 человек отказались проходить тесты, и примерно столько же были оштрафованы повторно за аналогичные нарушения в прошлом.

В Ачите к вождению транспортными средствами были допущены несовершеннолетние. Так, 11-летний мальчик управлял легковым автомобилем Toyota, а ребенку 14-ти лет доверили руль квадроцикла с ещё одним ребенком на пассажирском сидении.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Тавде у молодого человека в возрасте 19 лет при проверке не обнаружили прав. Молодой человек объяснил это нежеланием проходить длительное обучение в автошколе. В Ивделе был задержан водитель в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. И таких случаев порядка 400.

ГИБДД Свердловской области напоминает гражданам, что управление транспортным средством без документов или в состоянии опьянения может послужить причиной серьезных аварий. Также, по информации от Госавтоинспекции, они продолжат усиленный контроль и после праздников для сокращения количества аварий в регионе.

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#Евгения Сафина#Свердловская область#Рейд#ГИБДД#Водители#Транспорт
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