400 жителей Свердловской области отстранены от вождения за майские праздники

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Профилактическое мероприятие включало в себя ряд пресекающих мер, усиленных проверок и повышенный контроль передвижения на загородных трассах. По результатам проведенного комплекса манипуляций, было обнаружено, что примерно 170 человек управляли автомобилем, находясь под воздействием наркотиков или алкоголя.
Еще около 145 граждан находились за рулем, но никогда не получали водительские права. Порядка 30 человек отказались проходить тесты, и примерно столько же были оштрафованы повторно за аналогичные нарушения в прошлом.
В Ачите к вождению транспортными средствами были допущены несовершеннолетние. Так, 11-летний мальчик управлял легковым автомобилем Toyota, а ребенку 14-ти лет доверили руль квадроцикла с ещё одним ребенком на пассажирском сидении.
В Тавде у молодого человека в возрасте 19 лет при проверке не обнаружили прав. Молодой человек объяснил это нежеланием проходить длительное обучение в автошколе. В Ивделе был задержан водитель в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. И таких случаев порядка 400.
ГИБДД Свердловской области напоминает гражданам, что управление транспортным средством без документов или в состоянии опьянения может послужить причиной серьезных аварий. Также, по информации от Госавтоинспекции, они продолжат усиленный контроль и после праздников для сокращения количества аварий в регионе.