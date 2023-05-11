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Бабушка с иконой и обращения к врачам: что известно о лесных пожарах в Тюмени

11 мая 2023, 09:23
Фото: 1MI

Лесные пожары продолжают полыхать в Тюмени

Лесные пожары в Тюменской области продолжают полыхать. Несмотря на стабилизацию пожарной ситуации, все еще действует высокая степень пожарной опасности. Из-за смога люди начинают обращаться к врачам, а на борьбу с огнем вышла бабушка с иконой.

Ситуацию с пожарами на личный контроль взял губернатор Тюменской области Александр Моор.

Пожароопасная обстановка обострилась в регионе 3 мая 2023 года. Сначала от огня пострадало село Салаирка. Туда на борьбу с огнем вышли 120 человек и 46 единиц спецтехники. В результате пожара сгорели 4 дома и эвакуированы 7 человек.

4 мая возгорание началось в селе Успенка. Огонь туда пришел из Свердловской области. Из местных соцучреждений были эвакуированы 360 человек, из низ 324 ребенка. На тушение привлекались волонтеры и авиация. Всего в огне пострадали 18 строений.

7 мая пожар начался в Ялуторовском районе. Там на месте работал пожарный поезд. В тот же день загорелся поселок Богандинский. Местных жителей немедленно эвакуировали.

Из-за того, что огонь мог распространиться, было принято решение об эвакуации деревень Речкина, Коняшина, Насекина, села Кулига, 10-го военного городка, деревни Чаплык. В части поселков и сел были открыты пункты временного размещения.

В Тюменском районе огнем были уничтожены 21 дом, повреждены еще 11, сгорели 130 построек и 5 частных объектов. В Тобольском районе за одну ночь сгорели 80 дачных домов. Пожар там вспыхнул 7 мая.

В общей сложности за праздничные выходные зафиксировано 112 пожаров.

Также есть и погибшие. Во время тушения пожара в поселке Красный Яр погиб 49-летний доброволец. Еще двое получили травмы. Они находятся в реанимации с ожогами 80 и 90% тела.

С 7 мая в Тюменской области объявлен режим ЧС. По данным на утро 11 мая в регионе продолжают полыхать 19 пожаров на площади более 1,7 тысячи гектаров, пишет ИА «Наш Город».

В селе Успенка бабушка встала с иконой против огня. За это замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Дмитрий Гусев предложил наградить ее.

Вся страна видела кадры духовного подвига жительницы села Успенка Тюменской области. Она встала на пути огня с Православной иконой, останавливая стихию страшного пожара, — сообщил в своем Telegram-канале Гусев.

Кроме того, стало известно, что семь жителей Тюменской области обратились к медикам из-за смога. Им была оказана необходимая помощь. По словам медиков, нужно выходить на улицу в защитных масках для безопасности, а также не открывать дома окна.

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