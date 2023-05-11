Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
С высокой безработицей Нижний Тагил столкнулся в 2020 году, когда во всей стране был объявлен локдаун в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Тогда, как писали местные СМИ, число безработных тагильцев выросло почти в 10 раз, и уровень безработицы достиг показателя 3,85 процента.
Но на сегодняшний день ситуация на городском рынке труда выровнялась. В конце 2022 года уровень безработицы снизился до 0,45 процента. Официально нетрудоустроенные тагильчане поставлены на учет в центр занятости населения (ЦЗН) и получают пособие по безработице.
Что делает гражданин, когда теряет работу? Конечно, читает объявления, опрашивает знакомых. Как показывает практика, большинство граждан ищет работу своими силами и не обращается в ЦЗН. Тем временем эта организация обладает внушительной базой вакансий и вполне может помочь соискателю в поиске достойной, хорошо оплачиваемой работы. К тому же официально зарегистрированный соискатель имеет право на пособие по безработице. Пособие гражданин сможет получать в течение шести месяцев, если не найдет работу раньше.
Впрочем, соискатель имеет право не только на помощь в поиске работы и пособие, но и на другие виды содействия: например, помощь в переобучении, в социальной адаптации на рынке труда, содействии в переезде с последующим трудоустройством, психологическая поддержка безработных и многое другое.
Пройти регистрацию в ЦЗН можно посредством интернета или посетив учреждение лично.
Кандидат на получение пособия должен зайти на региональный портал федеральной системы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа всем», открыть новый личный кабинет или зайти через сайт «Госуслуги» (для этого предусмотрена отдельная опция «Вход через „Госуслуги“). Далее нужно найти раздел „Гражданам“ и услугу „Встать на учет в целях поиска работы и в качестве безработного“. Далее откроется страница с подробным и пошаговым разъяснением процесса регистрации.
Центр занятости в Нижнем Тагиле находится по адресу улица Газетная, 45. Сюда могут прийти все, кто хочет пройти регистрацию и стать кандидатом на пособие очно, при помощи инспекторов центра.
Потенциальный кандидат на пособие должен предоставить документ, удостоверяющий личность, как правило, это паспорт. Также для оформления потребуется диплом или аттестат, трудовая книжка, справка о доходах с последнего места работы, СНИЛС и выписка с реквизитами для последующей выплаты пособия.
К сожалению, пособие по безработице назначают не всем обратившимся гражданам, даже после того, как они встали на учет как соискатели работы. Сначала должен пройти 10-дневный период, в течение которого специалисты центра обязаны подыскать для соискателя не менее двух вариантов трудоустройства, учитывая его опыт и образование. Если таковых вакансий не нашлось или работодатель сам отказал соискателю, то на 11 день последний считается официальным безработным и адресатом пособия. Если же вакансии нашлись и соискатель был приглашен на собеседование, но не пришел или вообще отказался от трудоустройства без уважительной причины, то пособия он лишится.
Размеры пособий для безработных тагильчан могут быть разными. Нет единой фиксированной суммы, которую выплачивали бы всем, кто встанет на учет на бирже труда. Размер выплаты формируется индивидуально.
У соискателей не зря требуют справку о доходах за последние три рабочих месяца. На ее основе формируется средний заработок кандидата, 75% от которого он и будет получать в первые три месяца после регистрации на бирже. Это и есть максимальный размер пособия, при этом он не должен превышать верхнего лимита, установленного государством на данный вид выплаты — 12 792 рубля (нижний лимит установлен на уровне 1 500 рублей).
Следующие три месяца адресат получит 60% от своего среднего заработка на прежнем месте работы, но не менее 5 тысяч рублей. Дольше 6 месяцев государство не выплачивает пособие безработному.
Социальный контракт — еще один вид господдержки безработных граждан, а также россиян, которые имеют низкий уровень дохода. Заключив соцконтракт, гражданин получает определенную выплату на целевые расходы. А именно: открытие бизнеса, собственного подсобного хозяйства, получение новой квалификации и пр.
Заявления от кандидатов рассматривает соцзащита. Основное условие — семья имеет средний совокупный доход всех членов ниже прожиточного уровня в регионе.
Сумму соцконтракта заявитель может потратить на следующие виды деятельности:
В настоящее время максимальную выплату в рамках соцконтракта можно получить за открытие бизнеса — 350 тысяч рублей. На развитие подсобного хозяйства государство выплатит до 250 тысяч.