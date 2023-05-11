К сожалению, пособие по безработице назначают не всем обратившимся гражданам, даже после того, как они встали на учет как соискатели работы. Сначала должен пройти 10-дневный период, в течение которого специалисты центра обязаны подыскать для соискателя не менее двух вариантов трудоустройства, учитывая его опыт и образование. Если таковых вакансий не нашлось или работодатель сам отказал соискателю, то на 11 день последний считается официальным безработным и адресатом пособия. Если же вакансии нашлись и соискатель был приглашен на собеседование, но не пришел или вообще отказался от трудоустройства без уважительной причины, то пособия он лишится.