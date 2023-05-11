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Более 532 тысяч свердловчан уже отдали свои голоса за объекты благоустройства-2024

11 мая 2023, 07:54
Фото: ДИП губернатора Свердловской области
Уже 31 мая завершится голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году. На сегодняшний день участниками онлайн-кампании стали более 532 тысяч жителей Свердловской области.

Самая высокая активность жителей наблюдается в небольших городах. В 20 из них минимальный порог по количеству голосов — 25% — уже преодолен.

В нескольких территориях  Свердловской области заинтересованность жителей в благоустройстве новых городских пространств крайне низкая. Это не позволяет признать результаты голосования в этих городах легитимными, отметил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов,

Хочу обратиться ко всем жителям региона — найдите время, чтобы зайти на портал 66.gorodsreda.ru и отдать свой голос за одну из территорий. Сейчас это очень важно. Ведь даже если объекты-участники голосования находятся не рядом с вашим домом, новая набережная, парк или сквер сделают ваш родной город еще более красивым и современным, — сказал Николай Смирнов.
Фото: ДИП губернатора Свердловской области

Согласно статистике, первое место в антирейтинге занимает столица региона Екатеринбург 21,8% от необходимого числа голосов. За Екатеринбургом следует Алапаевск, Североуральск, Верхняя Пышма, Серов, Каменск-Уральский, Полевской, Верхняя Салда, Ревда и Березовский.

Напомним, за помощью в онлайн-голосовании в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» свердловчане могут обратиться к волонтерам, для которых разработано специальное приложение. Почти 65% от общего количества проголосовавших уральцев помогли консультации волонтеров.

Работу добровольцев высоко оценил Николай Смирнов. Свердловская область по количеству голосов сегодня входит тройку лидеров России, отметил министр.

Работа добровольцев в этом проекте просто неоценима. Почти месяц тысячи ребят неустанно агитируют своих земляков, друзей, близких, знакомых за обустройство общественных территорий и, заряжая своей энергией, рассказывают людям о проектах благоустройства, убеждают жителей в важности каждого отдельного мнения для развития своих городов. И такое неравнодушное отношение к судьбе своей малой родины не только «ведет» за собой, но и заслуживает огромного уважения и самых искренних слов благодарности, — подчеркнул Николай Смирнов.

По данным департамента молодёжной политики министерства образования и молодёжной политики, на сегодняшний день команда волонтёров нацпроекта «Жилье и городская среда» в Свердловской области в 2 раза превышает численность 2022 года и насчитывает 5400 человек.

Фото: ДИП губернатора Свердловской области

В Нижнем Тагиле за представленные в голосовании объекты свое мнение высказали уже 58 тысяч жителей.

Территории-участники проекта:

  • общественная территория в районе домов 5, 7, 11 по проспекту Строителей,
  • площадь перед зданием Машиностроительного техникума по адресу проспект Вагоностроителей, 14а,
  • лесопарковая зона в поселке Рудник им. III Интернационала, 
  • пешеходная территория пр. Ленинградский от пр. Дзержинского до ул. Чайковского (нечетная сторона) в составе проекта «Комплексное благоустройство пешеходной территории пр. Ленинградский на участке от пр. Дзержинского до ул. Зари.

Онлайн-голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» проходит в 55 муниципалитетах Свердловской области. Участие в голосовании доступно любому жителю своего города, достигшему 14-летнего возраста. У каждого есть только один голос. Высказать свое мнение можно, следуя инструкции на странице проекта 66.gorodsreda.ru, а также на портале Госуслуги в разделе «Общественное голосование». Тагильчане могут обратиться за помощью и к волонтерам нацпроекта, для которых разработано специальное приложение. Встретиться с ними можно в крупных торговых центрах, парках, скверах и других местах массового пребывания людей.

#Анастасия Стрежнева#Городаменяютсядлянас#Голосование#Нацпроект#Волонтеры#Благоустройство#Свердловская область#Нижний Тагил#Общество#Николай Смирнов
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