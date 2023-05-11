Двое мужчин заживо сгорели в пожаре под Нижним Тагилом

По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент не криминальный. Погибшими являются 58-летний владелец дома, а также его 62-летний сосед. По его данным, незадолго до случившегося мужчины употребляли спиртное. Вероятно, это послужило причиной неосторожного обращения с огнем.