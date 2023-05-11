Двое мужчин заживо сгорели в пожаре под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
Инцидент случился 10 мая. На улице Октябрьской сгорели дом, баня, гараж, а также две конюшни. Животных внутри не было. Общая площадь составила 167 квадратных метров. Локализован огонь был через час после прибытия первых пожарных.
Предварительно, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Соседи отмечают, что владелец дома употреблял спиртное, а также курил дома в нетрезвом состоянии, сообщили в Отделе надзорной деятельности.
После произошедшего Следственный комитет по Свердловской области начал проверку. В пресс-службе ведомства уточнили, что пожар начался с середины комнаты. На данный момент выясняются обстоятельства случившегося, а также будет проведена судебно-медицинская экспертиза.
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, инцидент не криминальный. Погибшими являются 58-летний владелец дома, а также его 62-летний сосед. По его данным, незадолго до случившегося мужчины употребляли спиртное. Вероятно, это послужило причиной неосторожного обращения с огнем.