Дым и запах гари из-за лесных пожаров накрыли Екатеринбург

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:48
Updated Сегодня, 04:48
По словам екатеринбуржцев, особенно пахнет гарью в районах ЖБИ и Академическом. Так, одна из автоледи закрыла в салоне все окна, но гарь все равно ощущается, пишет Е1.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора периодически берут пробы в районах, где сгустился дым.
Медики рекомендуют местным жителям не открывать окна, не заниматься спортом на улице, не носить контактные линзы, не курить, чаще пить воду, носить на улице маски.
Напомним, в Свердловской области с апреля 2023 года действует особый противопожарный режим в связи с массовыми природными пожарами в регионе.