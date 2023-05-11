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Дым и запах гари из-за лесных пожаров накрыли Екатеринбург

11 мая 2023, 04:48
Фото: 1MI
Из-за природных пожаров в Екатеринбурге сгустился дым и ощущается запах гари. Ухудшение экологической обстановки в городе было замечено утром 11 мая 2023 года.

По словам екатеринбуржцев, особенно пахнет гарью в районах ЖБИ и Академическом. Так, одна из автоледи закрыла в салоне все окна, но гарь все равно ощущается, пишет Е1.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора периодически берут пробы в районах, где сгустился дым.

Медики рекомендуют местным жителям не открывать окна, не заниматься спортом на улице, не носить контактные линзы, не курить, чаще пить воду, носить на улице маски.

Напомним, в Свердловской области с апреля 2023 года действует особый противопожарный режим в связи с массовыми природными пожарами в регионе.

Особый противопожарный режим начал действовать в Свердловской области
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Пожар#Задымление#Гарь#Меры безопасности#Лесные пожары#Экология#Природа#Происшествия#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года
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