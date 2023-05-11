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Posted 11 мая 2023, 11:09

Published 11 мая 2023, 11:09

Modified 11 мая 2023, 11:11

Updated 11 мая 2023, 11:11

Евгений Куйвашев запросил военно-транспортный самолет для тушения пожаров на Урале

Евгений Куйвашев запросил военно-транспортный самолет для тушения пожаров на Урале

11 мая 2023, 11:09
Фото: 1MI.
Сюжет
Массовые пожары в Свердловской области 2023 года
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запросил дополнительный самолет ИЛ-76 для тушения пожаров на Среднем Урале.

Стало известно, что дополнительно к имеющейся воздушной технике запрошен еще один самолёт ИЛ-76 для помощи в тушении стихийного бедствия на территории Среднего Урала.

Как известно, на территории крупнейшего региона на Урале уже неделю бушуют сильнейшие стихийные пожары. С ними сражаются не только специальная техника и сотрудники аварийных и спасательных служб, но также более четырех тысяч добровольцев.

По информации Департамента информполитики при администрации губернатора, Евгений Куйвашев в своем комментарии опроверг слухи о том, что изначально причина возгораний — это диверсанты, и призвал не перекладывать вину на них.

Он убежден, что основная причина — неосторожное обращение с огнем неопытных туристов. Губернатор еще раз публично напомнил гражданам, что при выезде на природу следует соблюдать правила безопасности.

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