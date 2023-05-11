Евгений Куйвашев запросил военно-транспортный самолет для тушения пожаров на Урале

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Стало известно, что дополнительно к имеющейся воздушной технике запрошен еще один самолёт ИЛ-76 для помощи в тушении стихийного бедствия на территории Среднего Урала.
Как известно, на территории крупнейшего региона на Урале уже неделю бушуют сильнейшие стихийные пожары. С ними сражаются не только специальная техника и сотрудники аварийных и спасательных служб, но также более четырех тысяч добровольцев.
По информации Департамента информполитики при администрации губернатора, Евгений Куйвашев в своем комментарии опроверг слухи о том, что изначально причина возгораний — это диверсанты, и призвал не перекладывать вину на них.
Он убежден, что основная причина — неосторожное обращение с огнем неопытных туристов. Губернатор еще раз публично напомнил гражданам, что при выезде на природу следует соблюдать правила безопасности.