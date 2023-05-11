Губернатор Свердловской области опроверг сообщения о поджоге лесов диверсантами

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Также он добавил, что пожары происходили из-за человеческого фактора – это разного рода бытовые ситуации и неосторожное обращение с огнем, сообщает департамент информационной политики региона.
Также на тот факт, что пламя оперативно распространялось повлияли погодные условия. Помимо этого, Куйвашев добавил, что уже более 50% пожаров локализованы, также он поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с ними.
По данным МЧС на утро 11 мая, в регионе продолжается 59 природных пожаров, ликвидировано 16 воспламенений, а еще 30 локализованы.