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Губернатор Свердловской области опроверг сообщения о поджоге лесов диверсантами

11 мая 2023, 12:26
Фото: 1MI
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев опроверг информацию о том, что леса в регионе поджигали диверсанты. Он назвал такие сведения чушью.

Также он добавил, что пожары происходили из-за человеческого фактора – это разного рода бытовые ситуации и неосторожное обращение с огнем, сообщает департамент информационной политики региона.

Также на тот факт, что пламя оперативно распространялось повлияли погодные условия. Помимо этого, Куйвашев добавил, что уже более 50% пожаров локализованы, также он поблагодарил спасателей и волонтеров за борьбу с ними.

По данным МЧС на утро 11 мая, в регионе продолжается 59 природных пожаров, ликвидировано 16 воспламенений, а еще 30 локализованы.

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