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Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:06

Updated Сегодня, 03:06

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Холодный атмосферный фронт пройдет через Свердловскую область

11 мая 2023, 03:04
Фото: 1MI
Холодный атмосферный фронт ожидается в Свердловской области 11 мая. Осадков при этом не прогнозируется.

Смещаться фронт будет с северной части региона в южную, рассказал синоптик Алексей Пулин. Осадки на фронте прогнозируются небольшие в пределах 1-2 миллиметров. Однако по мере его продвижения, количество их будет снижаться.

Через Екатеринбург фронт будет проходить днем 11 мая. При этом вероятность осадков крайне мала, отмечает Пулин.

В Нижнем Тагиле в течение дня осадков также не ожидается. При этом с 11:00 до 17:00 прогнозируется пасмурная погода. Температура воздуха прогреется до +13 градусов. Направление ветра будет северо-восточным с порывами до 9 метров в секунду.

#Ирина Кирилова#Погода#Холод#Прогноз#Природа#Свердловская область#Нижний Тагил#Екатеринбург
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