Холодный атмосферный фронт пройдет через Свердловскую область

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:06
Updated Сегодня, 03:06
Смещаться фронт будет с северной части региона в южную, рассказал синоптик Алексей Пулин. Осадки на фронте прогнозируются небольшие в пределах 1-2 миллиметров. Однако по мере его продвижения, количество их будет снижаться.
Через Екатеринбург фронт будет проходить днем 11 мая. При этом вероятность осадков крайне мала, отмечает Пулин.
В Нижнем Тагиле в течение дня осадков также не ожидается. При этом с 11:00 до 17:00 прогнозируется пасмурная погода. Температура воздуха прогреется до +13 градусов. Направление ветра будет северо-восточным с порывами до 9 метров в секунду.