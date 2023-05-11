Холодный атмосферный фронт пройдет через Свердловскую область

В Нижнем Тагиле в течение дня осадков также не ожидается. При этом с 11:00 до 17:00 прогнозируется пасмурная погода. Температура воздуха прогреется до +13 градусов. Направление ветра будет северо-восточным с порывами до 9 метров в секунду.