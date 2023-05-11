Как будут ездить автобусы во время перекрытия проспекта Мира в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
На время ремонта участка дороги по проспекту Мира от проспекта Ленина и до дороги по улице Карла Марка изменится маршрут движения автобусов, а также любых других транспортных средств, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.
От торгового центра «Райт» изменяться маршруты автобусов под номерами: № 1, № 4, № 5, № 23. От железнодорожного вокзала: № 2, № 30, а также № 31. С ГГМ: № 33 и № 34 и курирующий автобус от ВМЗ под номером 36.
Объезд будет осуществляться по улицам: Октябрьской революции, от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, и Карла Маркса, от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира.
Временные остановки автобусов будут организованы в районе дома №62 по проспекту Ленина, дома №27 по улице Октябрьской революции, дома №83 по улице Карла Маркса и дома №23 по проспекту Мира.