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Как будут ездить автобусы во время перекрытия проспекта Мира в Нижнем Тагиле

11 мая 2023, 09:16
Фото: 1MI

Схема движения автобусов по центру Нижнего Тагила изменится на 4 дня

С 12 мая по 15 мая 2023 года в Нижнем Тагиле изменится маршрут движения транспортных средств по проспекту Мира на участке от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса.

На время ремонта участка дороги по проспекту Мира от проспекта Ленина и до дороги по улице Карла Марка изменится маршрут движения автобусов, а также любых других транспортных средств, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

От торгового центра «Райт» изменяться маршруты автобусов под номерами: № 1, № 4, № 5, № 23. От железнодорожного вокзала: № 2, № 30, а также № 31. С ГГМ: № 33 и № 34 и курирующий автобус от ВМЗ под номером 36.

Объезд будет осуществляться по улицам: Октябрьской революции, от проспекта Ленина до улицы Карла Маркса, и Карла Маркса, от улицы Октябрьской революции до проспекта Мира.

Временные остановки автобусов будут организованы в районе дома №62 по проспекту Ленина, дома №27 по улице Октябрьской революции, дома №83 по улице Карла Маркса и дома №23 по проспекту Мира.

#Артем Карнаухов#Маршрут#Общественный транспорт#Ремонт дорог#Ремонт дороги#Теплотрасса#Общество#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил
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