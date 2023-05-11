Как справляется бизнес Нижнего Тагила спустя год в условиях санкций?

Предпринимателям пришлось искать новые варианты логистики, искать новых партнеров и новых поставщиков. Каждый этап, так или иначе, никогда не обходится без проблем. В новых реалиях привычные сроки доставки в 2-3 дня могут растянуться на недели, а то и больше. Рубль качает из стороны в сторону, растут затраты на перевозку грузов. Из Европы до сих пор бывают поставки, но путей логистики становится с каждым днем меньше. При этом риск того, что бизнес может лишиться товара при прохождении таможни, растет.