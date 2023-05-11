Как справляется бизнес Нижнего Тагила спустя год в условиях санкций?

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
Мировые бренды алкогольной продукции в числе компаний, которые покинули российский рынок в результате импортного алкоголя стало меньше. Настоящее шампанское больше не завозят совсем. Почти прекратились поставки виски.
Да, со сцены ушли самые крупные производители алкоголя, но это, по сути, никак не отразилось, потому, что когда уходит один, на его место встает другой. Да, мы привыкли пить хорошие напитки известных брендов, к которым тоже долго привыкали. Они ушли, но на их место встали малоизвестные производители, которые довольно хороши по вкусу и достаточно высокие по качеству, но ниже ценником. Поэтому все дело привычки, — делится с редакцией Антон Барышников, управляющий баром Nebar.
Все страны, входящие в Евросоюз, закрыли свое воздушное пространство для России, тем самым лишив возможности российских туристов на посещение своих любимых мест отдыха на планете. Туристические агентства также оказались под угрозой закрытия. Впрочем, некоторые фирмы именно так и были вынуждены поступить. Но трудные времена — это проверка на прочность. Так ли все удручающе, как кажется на первый взгляд?
У меня в агентстве нет никакого спада. Я даже сказала бы, что наоборот! Я сама организовываю авторские туры по России и заграницу. Мои менеджеры продают Россию, Турцию, Египет, Индию, Оаэ, Шри-ланку, Таиланд и другие направления. Также уже второй год я провожу онлайн-обучение для всех желающих стать тревел-экспертом! Но знаю, что не всем агентствам, особенно в таких небольших городах, как Нижний Тагил, сейчас финансово просто. Но каждый выживает, как может. И в нашей стране уже пора приспосабливаться под реалии нынешней жизни, — отвечает Светлана, директор туристического агентства SVETTOUR.
Потребители обычно редко задумываются об происхождении вещей, которые сотнями окружают нас в быту. А ведь большая их часть производится зарубежными компаниями у себя на территории и даже на территории Российской Федерации на заводах, принадлежащих иностранным инвесторам.
После введения санкций многие компании прекратили свои поставки в Россию, а принадлежавшие заграничным партнерам заводы были распроданы, но исключительно без технологий производства тех или иных продуктов. Как в таких реалиях выходить из положения? Ведь потребители привыкли к качеству мировых брендов.
Свято место пусто не бывает. Во всем нужно находить свои плюсы. Да, многие бренды ушли с рынка, появляются другие. Они не полностью могут заменить товарную линейку тех брендов, которые ушли. Но на этом этапе заработал параллельный импорт, если очень нужен тот бренд, который был раньше на рынке, — рассказывает Андрей Епифанов, владелец сети музыкальных магазинов Notami.
Насколько наша страна была готова к таким изменениям? Что можно было противопоставить взамен исчезнувшим возможностям? Если нельзя привезти проверенный товар известного бренда, если другие страны закрываются, что продавать и как оказывать услуги?
Эти вопросы волновали наших собеседников в первую очередь. И вот по прошествии года мы узнаем, получили ли они ответы.
Что касается импортозамещения, то теперь туроператоры работают с новыми авиакомпаниями, с которыми не работали ранее. Самолетов отечественных авиакомпаний осталось очень мало, поэтому сейчас мы в основном летаем на авиакомпаниях дружественных нам стран. Возможно, про импортозамещение можно говорить в отношении выбора отдыха для туристов. То есть ранее человек мог полететь спокойно полететь в Марокко, а сейчас летит в Дагестан, — отвечает Светлана, директор туристического агентства SVETTOUR.
Некоторые позиции по товарам, если раньше могли без проблем доставить, сейчас такого нет. У поставщиков появились квоты на некоторые товары. Соответственно, не получится взять, сколько нужно. Только столько, сколько смогут отгрузить поставщики, — уточняет Антон Барышников, управляющий баром Nebar.
Импортозамещение. Ну, по моему опыту могу сказать, что на самом деле, мы все прекрасно понимаем. Практически любой товар делается из комплектующих, которые производятся в Азии. Все равно зависимость есть, но проблем с самими комплектующими нет. Поэтому качество отечественного производителя оставляет желать лучшего. Они еще не конкуренты на нашем рынке, — рассказывает Андрей Епифанов, владелец сети музыкальных магазинов Notami.
Предпринимателям пришлось искать новые варианты логистики, искать новых партнеров и новых поставщиков. Каждый этап, так или иначе, никогда не обходится без проблем. В новых реалиях привычные сроки доставки в 2-3 дня могут растянуться на недели, а то и больше. Рубль качает из стороны в сторону, растут затраты на перевозку грузов. Из Европы до сих пор бывают поставки, но путей логистики становится с каждым днем меньше. При этом риск того, что бизнес может лишиться товара при прохождении таможни, растет.
Больше денег стало уходить на логистические расходы. Плюс на европейском и американском рынках выросли коммунальные платежи, и, соответственно, расходы на производство стали увеличиваться. Ну и, конечно, сама логистика стала занимать больше времени, нежели раньше, когда поставки были на прямую. Изменилась сама конъюнктура логистики. Появился дефицит контейнеров, дефицит с перевозками, некие препоны в таможне. Но мы к этому уже привыкли. Единственное, что это все сказывается на конечном потребителе, — поясняет Андрей Епифанов, владелец сети музыкальных магазинов Notami.
Речь идет не только о товарной логистике. Эта проблема коснулась и других сфер бизнеса. Туристическая логистика также претерпела изменения не в лучшую сторону. А ведь туризм и логистика — неотъемлемые части друг друга. Они затрагивают все этапы туристической услуги.
Введение санкций привело и к росту стоимости туров! Рейсов за границу сейчас в разы меньше. До некоторых стран мы добираемся со стыковками и пересадками либо просто остаемся дома! Но, несмотря на эти сложности, туризм приспосабливается ко всем сложностям и гибко обходит все ситуации, сложившиеся в мире, — отвечает Светлана, директор туристического агентства SVETTOUR.
В 2019 году весь мир испытал на себе последствия Covid-19 — самоизоляция, закрытие бизнеса и другие проблемы. Мы задали вопрос нашим респондентам: что можно ли считать пандемию Covid-19 «уроком». Помогла ли она «подготовиться» к дальнейшим испытаниям?
Благодаря Covid-19 мы развили доставку, которую раньше никак не развивали. Но как только «запахло жареным», мы в короткие сроки разработали сайт и запустили доставку. В 2019 было, конечно, тяжело. Мы, можно сказать, были на этапе выживания, когда «закрыли ночи» это наш основной источник дохода. Было реально тяжело. Когда «ночи открыли» стало легче, вернули прибыль, плюс заработала доставка, — отвечает Антон Барышников, управляющий баром Nebar.