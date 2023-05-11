Квартира жителя Нижнего Тагила сгорела из-за зарядки от страйкбольного оружия

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:45
Мужчина, проживающий в квартире, включил в розетку зарядное устройство для страйкбольного привода и уснул, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.
Ночью он проснулся от запаха дыма и увидел, что аккумулятор загорелся. Тагильчанин попытался сам потушить огонь, но безуспешно. Тогда он обратился к соседям, которые вызвали пожарную службу.
До прибытия специалистов 10 жильцов дома, среди которых был один ребенок, самостоятельно эвакуировались. В тушении пожара принимало участие 10 сотрудников МЧС.
Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предположительно, причиной возгорания стало неисправное состояние зарядного устройства.
Напомним, недавно в Ивделе загорелся чердак исправительной колонии, на котором находился клуб. В результате пожара пострадавших не оказалось.