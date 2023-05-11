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Квартира жителя Нижнего Тагила сгорела из-за зарядки от страйкбольного оружия

11 мая 2023, 03:43
Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила
Произошел пожар в жилой квартире в Нижнем Тагиле. Возгорание случилось ночью 6 мая 2023 года на Октябрьском проспекте.

Мужчина, проживающий в квартире, включил в розетку зарядное устройство для страйкбольного привода и уснул, рассказали в пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы Нижнего Тагила.

Ночью он проснулся от запаха дыма и увидел, что аккумулятор загорелся. Тагильчанин попытался сам потушить огонь, но безуспешно. Тогда он обратился к соседям, которые вызвали пожарную службу.

Фото: ОНД и ПР Нижнего Тагила

До прибытия специалистов 10 жильцов дома, среди которых был один ребенок, самостоятельно эвакуировались. В тушении пожара принимало участие 10 сотрудников МЧС.

Площадь пожара составила четыре квадратных метра. Предположительно, причиной возгорания стало неисправное состояние зарядного устройства.

Напомним, недавно в Ивделе загорелся чердак исправительной колонии, на котором находился клуб. В результате пожара пострадавших не оказалось.

Чердак загорелся в колонии в Ивделе
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#Елизавета Зиборова#Пожар#Нижний Тагил#Свердловская область#Тушение#Возгорание#Квартира#МЧС#Происшествия
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