Мошенники из Казани на аферах с криптовалютой похитили у уральцев более 8 млн рублей

Но вскоре им говорилось, что все средства «сгорели» из-за технического сбоя, неустойчивой экономической ситуации и тому подобное. Однако за перевод конкретной суммы людям предлагался возврат денег. Люди соглашались и и выполняли нужные требования, но их снова обманывали.