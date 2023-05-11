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Мошенники из Казани на аферах с криптовалютой похитили у уральцев более 8 млн рублей

11 мая 2023, 15:19
Фото: 1MI
Молодые люди из Казани занимались мошенничеством при использовании криптовалюты. В результате своих действий они похитили у жителей Урала более 8 миллионов рублей.

Мошенники действовали под видом сотрудников компании ООО «Территория успеха», в которой было несколько подразделений, работавших по принципу колл-центров. При этом все работники организации представлялись гражданам, которым они звонили, ненастоящими именами, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

Сотрудники обзванивали людей и выявляли среди них тех, кто хотел бы научиться инвестированию денег в криптовалюту. Далее с жертвами вели разговоры «менеджеры по продажам», в том числе и обвиняемые. Злоумышленники убеждали людей открыть брокерский счет на определенном сайте в интернете.

Фото: УМВД по Екатеринбургу

Сперва пострадавших бесплатно учили игре на бирже, а потом им предлагалось внести настоящие деньги, чтобы попытаться заработать. Поступавшие деньги оказывались на картах подставных лиц, а оттуда уходили к организаторам мошеннической схемы. Первое время жертвам показывалась положительная динамика на счетах, благодаря чему они вносили новые суммы.

Но вскоре им говорилось, что все средства «сгорели» из-за технического сбоя, неустойчивой экономической ситуации и тому подобное. Однако за перевод конкретной суммы людям предлагался возврат денег. Люди соглашались и и выполняли нужные требования, но их снова обманывали.

В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд Екатеринбурга. Также сотрудники полиции ищут других основателей данной схемы мошенничества.

Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник компании «Тагиллифт», решивший заработать деньги на торгах, в результате отдал мошенникам два миллиона рублей.

Сотрудник «Тагиллифта» решил заработать на торгах и лишился двух миллионов рублей
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#Елизавета Зиборова#Мошенники#Криптовалюта#Обман#Счета#Пострадавшие#Мошенничество#Деньги#Происшествия#Уголовное дело#Полиция#Екатеринбург#Казань
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