Мошенники из Казани на аферах с криптовалютой похитили у уральцев более 8 млн рублей

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:22
Updated Сегодня, 15:22
Мошенники действовали под видом сотрудников компании ООО «Территория успеха», в которой было несколько подразделений, работавших по принципу колл-центров. При этом все работники организации представлялись гражданам, которым они звонили, ненастоящими именами, рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.
Сотрудники обзванивали людей и выявляли среди них тех, кто хотел бы научиться инвестированию денег в криптовалюту. Далее с жертвами вели разговоры «менеджеры по продажам», в том числе и обвиняемые. Злоумышленники убеждали людей открыть брокерский счет на определенном сайте в интернете.
Сперва пострадавших бесплатно учили игре на бирже, а потом им предлагалось внести настоящие деньги, чтобы попытаться заработать. Поступавшие деньги оказывались на картах подставных лиц, а оттуда уходили к организаторам мошеннической схемы. Первое время жертвам показывалась положительная динамика на счетах, благодаря чему они вносили новые суммы.
Но вскоре им говорилось, что все средства «сгорели» из-за технического сбоя, неустойчивой экономической ситуации и тому подобное. Однако за перевод конкретной суммы людям предлагался возврат денег. Люди соглашались и и выполняли нужные требования, но их снова обманывали.
В отношении мошенников было возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд Екатеринбурга. Также сотрудники полиции ищут других основателей данной схемы мошенничества.
Напомним, в Нижнем Тагиле сотрудник компании «Тагиллифт», решивший заработать деньги на торгах, в результате отдал мошенникам два миллиона рублей.