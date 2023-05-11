На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор проводит внеплановую проверку

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Надзорное ведомство проверяет, как ЕВРАЗ НТМК устранил выявленные ранее нарушения. Внеплановая проверка проводится по согласованию с прокуратурой Свердловской области.
В ходе данной проверки для контроля соблюдения требований в области
охраны атмосферного воздуха выполнены инструментальные замеры промышленных
выбросов, — сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора Алексей Вялых в официальном ответе эко-активисту Андрею Волегову.
Кроме того, ведомство проверило информацию общественника о выбросах с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК 11 апреля. Оказалось, что при выполнении плановых работ на десятой коксовой батарее коксового цеха № 3 при замене газоотводящего оборудования произошел технологический сбой. Это повлекло за собой выброс сажи в воздух. По информации ведомства, на устранение инцидента ушло 15 минут.
Выброс рассеялся в пределах промплощадки комбината, что подтверждается отсутствием превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха на постах государственной сети наблюдения, расположенных под факелом комбината, при западном, юго-западном направлении ветра, — сообщили в Росприроднадзоре.
Напомним, в начале мая на коксохимическом производстве ЕВРАЗ НТМК произошла авария во время внеплановых ремонтных работ. В результате пострадали два человека. Источники TagilCity.ru сообщали, что один из них – начальник КХП Вячеслав Звонарев.
Кроме того, 17 апреля с территории КХП в результате внештатной ситуации произошел выброс желто-зеленого дыма. На предприятии заявили, что экологии ничего не угрожало.