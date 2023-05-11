На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле Росприроднадзор проводит внеплановую проверку

Кроме того, ведомство проверило информацию общественника о выбросах с коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК 11 апреля. Оказалось, что при выполнении плановых работ на десятой коксовой батарее коксового цеха № 3 при замене газоотводящего оборудования произошел технологический сбой. Это повлекло за собой выброс сажи в воздух. По информации ведомства, на устранение инцидента ушло 15 минут.