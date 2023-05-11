На мусорном полигоне Нижнего Тагила применят новые технологии по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:57
Updated Сегодня, 10:57
Именно комплексный подход позволит значительно сэкономить затраты при закрытии полигона. Уже на стадии проектирования новые полигоны для захоронения отходов предполагают исключение негативных факторов для окружающей среды. Будет учтена будущая рекультивация полигонов. Такие решения применяются при строительстве мусорного полигона в Нижнем Тагиле. В этом смогли убедиться экологи при посещении строительной площадки.
Администрация муниципалитета изначально при решении о строительстве нового современного объекта исходили из целесообразности учета лучших мировых практик по функционированию подобных объектов. Особая роль здесь отведена созданию системы очистки фильтрата полигона. Эта та жидкость, которая образуется при гниении, попадании влаги, например, дождя, на этапе транспортирования и размещения ТКО на теле полигона, рассказала начальник отдела по экологии и природопользованию администрации Нижнего Тагила Лариса Носовская.
Понятно, что после мусоросортировки, когда все полезные вторичные ресурсы уже выбраны, все-равно остаются «хвосты», которые нужно «хоронить». Не допустить попадания фильтрата в почву и грунтовые воды — задача с который новый объект должен справиться. Для этого здесь предусмотрена гидроизоляция всего полигона, система сбора фильтрата и его очистка, — сказала Лариса Носовская.
Экологи увидели, как устроена дренажная система для отвода фильтрата с полигона. По основанию котлована полигона уложен противофильтрационный герметичный экран. Поверх него обустроена дренажная сеть с гравийным пластовым дренажом.
Фильтрат от полигона через дренажную сеть откачивается в пруд-накопитель. Объем пруда-накопителя рассчитан и на прием максимального паводково стока фильтрата в весенний период. По дну и откосам пруда-накопителя укладывается противофильтрационный герметичный экран. Это обеспечивает исключение попадания фильтрата в грунтовые воды.
Образующийся фильтрат и производственные стоки подвергаются глубокой очистке на очистных сооружениях производственного стока и используются в качестве оборотного водоснабжения в технологических целях. Помимо этого, на очистные сооружения направляется весь поверхностный сток с территории МСК и полигона ТКО.
Компостирование – это еще одно инновационное для объекта решение. Включение линии компостирования в технологический процесс, позволит перерабатывать органическую часть отходов с последующим получением техногрунта. Это приведет к уменьшению процесса гниения на полигоне и в значительной степени уменьшит образование свалочного газа.
Участок компостирования в Нижнем Тагиле состоит из 9 камер. Туда будет загружаться мелкая состоящая в большей степени из органических отходов фракция ТКО. За 12 дней при поддержании оптимальной температуры и влажности произойдет процесс аэробного компостирования. Он характеризуется более быстрым протеканием биохимического разложения органики. В процессе компостирования органические отходы теряют до 40% своего объёма благодаря биотермической сушке. Это увеличивает потенциал полигона по объёму накопления и увеличивает срок его эксплуатации. При этом биогаз, образующийся в процессе компостирования, согласно принятым технологическим решениям, проходит двухступенчатую очистку.
В естественных условиях с ним знакомы жители сельской местности и садоводы. В компостные ямы для перегноя они на участках годами складывают обрезь кустарника и растительность. В отличие от годовых циклов, на участке компостирования гумус образуется за несколько часов.
Компост — это технический грунт, которым будут пересыпаться слои размещаемого на полигоне мусора. За счет этого участка ежегодно 54 тысячи тонн отходов из Нижнего Тагила переработают в такой грунт.
Внедрение технологии компостирования полностью «соответствует целям федерального проекта «Чистый воздух» в рамках реализации национального проекта «Экология». Это позволит кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупнейшем промышленном центре Среднего Урала, а получаемый техногрунт — более рационально использовать почвенные ресурсы при пересыпке полигона, отметил главный инженер проекта по строительству и эксплуатации объектов обращения ТКО АО «Облкоммунэнерго» Евгений Пузырев.
Сопредседатель экологического общества «Зеленый щит», главный редактор ИА «Уральский меридиан» Александр Аникин после посещения строительной площадки мусоросортировочного комплекса и полигона ТКО констатировал, что объект, строящийся в Нижнем Тагиле — это пример того, как должен быть организован современный процесс обращения с отходами.
Мы здесь видим, что во главу угла поставлены вопросы экологической безопасности и технологической целесообразности. Кто бы мог подумать еще десять лет назад, что вместо многоэтажных навалов мусора полигоны смогут сразу переходить в состояние консервации и покоя! В Нижнем Тагиле объект сроится именно с этим прицелом, — сказал Александр Аникин.
АО «Облкоммунэнерго» приступило к строительству МСК и полигона ТКО под Нижним Тагилом в марте 2020 года. Для минимизации негативного воздействия на окружающую среду на объекте используются современные технологии. Мощность МСК — 185 тыс. тонн, полигона — 129 тонн в год.