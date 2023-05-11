На мусорном полигоне Нижнего Тагила применят новые технологии по обращению с ТКО

Участок компостирования в Нижнем Тагиле состоит из 9 камер. Туда будет загружаться мелкая состоящая в большей степени из органических отходов фракция ТКО. За 12 дней при поддержании оптимальной температуры и влажности произойдет процесс аэробного компостирования. Он характеризуется более быстрым протеканием биохимического разложения органики. В процессе компостирования органические отходы теряют до 40% своего объёма благодаря биотермической сушке. Это увеличивает потенциал полигона по объёму накопления и увеличивает срок его эксплуатации. При этом биогаз, образующийся в процессе компостирования, согласно принятым технологическим решениям, проходит двухступенчатую очистку.