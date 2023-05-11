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«Начали есть друг друга»: в Асбесте голодные кошки оказались заперты в квартире

11 мая 2023, 06:38
Фото: 1MI
Кошки оказались заперты в квартире без еды и воды. Инцидент случился на улице Ленина 7/2 в Асбесте. Домашние животные оказались без хозяев.

Дело в том, что их владелице стало плохо и ее увезли на скорой помощи. Сама женщина не могла открыть двери, потому их пришлось вскрывать. Когда люди зашли в квартиру, то хозяйка лежала на полу, а вокруг нее находились кошки.

По словам очевидицы, пришлось вызывать сына. Он проживает в Тюмени. Он приехал и разрешил отвезти маму в реанимацию. Кошек, которых он смог поймать, выбросил в окно, а затем закрыл квартиру.

Одно животное очевидица забрала себе. Еще около пяти кошек, по ее словам, живут на крыше подвала, а остальные пытаются вылезти из квартиры в окно. Девушка отметила, что кошки уже начали есть друг друга. Один из трупов лежал обглоданным.

Местная жительница рассказала, что родственников женщины удалось найти. Квартира была вскрыта. Котов, по ее словам, могут выбросить на улицу.

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#Ирина Кирилова#Кошки#Животные#Природа#Асбест
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