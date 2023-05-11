Погибшего на СВО десантника похоронили в Каменске-Уральском

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Сергей Пахомов родился и вырос в Каменске-Уральском. Там же он закончил школу, а также и музыкальную. Военную службу по призыву проходил в рядах ВДВ на Северном Кавказе, а после пошел работать железнодорожником.
Соседи и близкие отзываются о нем как о человеке уравновешенном и рассудительном. На церемонии погребения присутствовал руководитель аппарата администрации Каменска-Уральского Алексей Ялунин, председатель Каменского-Уральского отделения Союза десантников России Владимир Давыдов и председатель городского Совета ветеранов Яков Никифоров.
Сергея Пахомова захоронили на Ивановском кладбище, а флаг, которым был накрыт гроб передали семье погибшего десантника, сообщает администрация Каменского-Уральского.