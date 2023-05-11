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Погибшего на СВО десантника похоронили в Каменске-Уральском

11 мая 2023, 13:03
Фото: Администрация Каменска-Уральского
11 мая в Каменске-Уральском на Аллее славы организовали прощание с жителем города Сергеем Пахомовым. Он погиб 21 апреля в результате действий в Артемовске во время проведения СВО.

Сергей Пахомов родился и вырос в Каменске-Уральском. Там же он закончил школу, а также и музыкальную. Военную службу по призыву проходил в рядах ВДВ на Северном Кавказе, а после пошел работать железнодорожником.

Фото: Администрация Каменска-Уральского

Соседи и близкие отзываются о нем как о человеке уравновешенном и рассудительном. На церемонии погребения присутствовал руководитель аппарата администрации Каменска-Уральского Алексей Ялунин, председатель Каменского-Уральского отделения Союза десантников России Владимир Давыдов и председатель городского Совета ветеранов Яков Никифоров.

Сергея Пахомова захоронили на Ивановском кладбище, а флаг, которым был накрыт гроб передали семье погибшего десантника, сообщает администрация Каменского-Уральского.

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#Евгения Сафина#Смерть#Похороны#Военнослужащий#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Каменск-Уральский
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