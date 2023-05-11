«Помогают в основном женщины»: добровольцы Нижнего Тагила тушат пожары за Леневкой

Добровольцы работают в сотрудничестве с МЧС. Спасателям тоже нужна помощь людей, к примеру, с переносом пожарных рукавов и заливом очагов возгорания. Поэтому через добровольцев лучше примкнуть именно к сотрудникам МЧС и оказывать содействие им, рекомендовал Павел. Помимо этого, есть проблема с доставкой воды.