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«Помогают в основном женщины»: добровольцы Нижнего Тагила тушат пожары за Леневкой

11 мая 2023, 07:21
Фото: скрины с видео из чата добровольцев/TagilCity.ru
Добровольцы из Нижнего Тагила и пригорода продолжают тушить лесные пожары, распространившиеся на территории Горноуральского городского округа. Не хватает людей, особенно мужской силы, а также тех, кто располагает внедорожниками.

Добровольцы автономно либо примкнув к МЧС все майские праздники помогают локализовывать лесные пожары. В настоящее время множество возгораний зафиксировано за Леневкой. Редакция TagilCity.ru пообщалась с одним из организаторов добровольной пожарной дружины Павлом Фетисовым. Он отметил, что людей для работы в лесах не хватает.

Хотелось бы привлечь джиперов. Народу фактически не хватает, возгораний слишком много в разных частях пригорода, — отметил доброволец.
Фото: TagilCity.ru
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По его мнению, если бы вопрос с людьми стоял не так остро, всю работу можно было бы выстроить более организованно.

Нужно больше людей в свободном графике. Кто-то будет фиксировать тех, кто приезжает и уезжает, кто-то выдавал бы форму под роспись. Мы сегодня с человеком закупили форму для добровольцев, чтобы они не в своей одежде ехали. Хочется, чтобы все было честь по чести, — уверен Павел.
Фото: Валентина Бородина

Добровольцы работают в сотрудничестве с МЧС. Спасателям тоже нужна помощь людей, к примеру, с переносом пожарных рукавов и заливом очагов возгорания. Поэтому через добровольцев лучше примкнуть именно к сотрудникам МЧС и оказывать содействие им, рекомендовал Павел. Помимо этого, есть проблема с доставкой воды.

Мы работаем непосредственно с пожарными, с МЧС. Но у нас проблема в другом, у нас проблемы бывают в доставке воды до места очага, потому что лесной массив и машины там проехать не могут. Приходится пешком, метров по 700 таскать по четыре пятилитровые бутылки. Очень трудоемко, — рассказал Павел.

По словам Павла, на работу по тушению пожаров отзываются в основном женщины. Часть волонтеров после нескольких выходов в лес не возвращаются.

Отзывается на работу большинство, наверное, у женщин. Помогают. Мужчин крайне мало, мужская сила тоже нужна. Люди выматываются, начинает потухать сами, как пожар, выгорают быстро, — отметил доброволец.
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