«Помогают в основном женщины»: добровольцы Нижнего Тагила тушат пожары за Леневкой

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Добровольцы автономно либо примкнув к МЧС все майские праздники помогают локализовывать лесные пожары. В настоящее время множество возгораний зафиксировано за Леневкой. Редакция TagilCity.ru пообщалась с одним из организаторов добровольной пожарной дружины Павлом Фетисовым. Он отметил, что людей для работы в лесах не хватает.
Хотелось бы привлечь джиперов. Народу фактически не хватает, возгораний слишком много в разных частях пригорода, — отметил доброволец.
По его мнению, если бы вопрос с людьми стоял не так остро, всю работу можно было бы выстроить более организованно.
Нужно больше людей в свободном графике. Кто-то будет фиксировать тех, кто приезжает и уезжает, кто-то выдавал бы форму под роспись. Мы сегодня с человеком закупили форму для добровольцев, чтобы они не в своей одежде ехали. Хочется, чтобы все было честь по чести, — уверен Павел.
Добровольцы работают в сотрудничестве с МЧС. Спасателям тоже нужна помощь людей, к примеру, с переносом пожарных рукавов и заливом очагов возгорания. Поэтому через добровольцев лучше примкнуть именно к сотрудникам МЧС и оказывать содействие им, рекомендовал Павел. Помимо этого, есть проблема с доставкой воды.
Мы работаем непосредственно с пожарными, с МЧС. Но у нас проблема в другом, у нас проблемы бывают в доставке воды до места очага, потому что лесной массив и машины там проехать не могут. Приходится пешком, метров по 700 таскать по четыре пятилитровые бутылки. Очень трудоемко, — рассказал Павел.
По словам Павла, на работу по тушению пожаров отзываются в основном женщины. Часть волонтеров после нескольких выходов в лес не возвращаются.
Отзывается на работу большинство, наверное, у женщин. Помогают. Мужчин крайне мало, мужская сила тоже нужна. Люди выматываются, начинает потухать сами, как пожар, выгорают быстро, — отметил доброволец.