Простые аэростаты от американских ученых зафиксировали странные звуки в небе

«Мы сделали их из пластиковой пленки из хозяйственного магазина, упаковочной ленты и угольного порошка из магазина пиротехники», — поделились создатели. Шары диаметром до 7 метров были оснащены микробарометрами и GPS-приемниками. Это позволило ученым зафиксировать различные звуки на малой частоте, практически не слышимые на поверхности Земли. Это — звуки от столкновений волн, раскаты грома, звуки взрывов и ветряных турбин. Однако исследователи заметили также инфразвуковые сигналы неизвестного происхождения, пишет RTVI.