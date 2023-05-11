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Published Сегодня, 19:35

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Updated Сегодня, 19:42

Простые аэростаты от американских ученых зафиксировали странные звуки в небе

11 мая 2023, 19:35
Группа ученых из Национальных лабораторий Сандия в США создала недорогие и простые аэростаты. Для подъема на большую высоту им не требуется использование легких газов или топлива. Зависимость от солнечного освещения позволяет им достигать значительных высот.

«Мы сделали их из пластиковой пленки из хозяйственного магазина, упаковочной ленты и угольного порошка из магазина пиротехники», — поделились создатели. Шары диаметром до 7 метров были оснащены микробарометрами и GPS-приемниками. Это позволило ученым зафиксировать различные звуки на малой частоте, практически не слышимые на поверхности Земли. Это — звуки от столкновений волн, раскаты грома, звуки взрывов и ветряных турбин. Однако исследователи заметили также инфразвуковые сигналы неизвестного происхождения, пишет RTVI.

Команда ученых планирует использовать «солнечные» шары для изучения других планет, в том числе для изучения сейсмической и вулканической активности Венеры.

Результаты работы ученых Боумана и его коллег были представлены на конференции американского акустического общества, проходившей в Чикаго.

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