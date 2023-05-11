Простые аэростаты от американских ученых зафиксировали странные звуки в небе

Posted Сегодня, 19:35
Published Сегодня, 19:35
Modified Сегодня, 19:42
Updated Сегодня, 19:42
«Мы сделали их из пластиковой пленки из хозяйственного магазина, упаковочной ленты и угольного порошка из магазина пиротехники», — поделились создатели. Шары диаметром до 7 метров были оснащены микробарометрами и GPS-приемниками. Это позволило ученым зафиксировать различные звуки на малой частоте, практически не слышимые на поверхности Земли. Это — звуки от столкновений волн, раскаты грома, звуки взрывов и ветряных турбин. Однако исследователи заметили также инфразвуковые сигналы неизвестного происхождения, пишет RTVI.
Команда ученых планирует использовать «солнечные» шары для изучения других планет, в том числе для изучения сейсмической и вулканической активности Венеры.
Результаты работы ученых Боумана и его коллег были представлены на конференции американского акустического общества, проходившей в Чикаго.