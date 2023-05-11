Пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика-самокатчика в Волчанске

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Автомобиль ехал на большой скорости по Пионерской улице и вылетел на тротуар, где находилось двое мальчиков. Одного из детей в результате наезда отбросило на несколько метров в ограждение.
По словам водителя, он вечером у себя дома пил алкоголь, а потом решил поехать в магазин. По дороге он не справился с управлением, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии пострадавшему ребенку была диагностирована травма позвоночника. Его увезли в реанимацию.
Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле восьмилетний мальчик, переходивший дорогу не по пешеходному переходу, попал под машину, за рулем которой находилась 39-летняя женщина. Пострадавшего сперва отвезли в больницу, а после осмотра его отпустили домой.