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Пьяный водитель сбил девятилетнего мальчика-самокатчика в Волчанске

11 мая 2023, 05:48
Фото: 1MI
Пьяный водитель машины ВАЗ, на которой нет номеров, сбил девятилетнего мальчика, ехавшего на самокате. Происшествие случилось в Волчанске вечером 9 мая 2023 года.

Автомобиль ехал на большой скорости по Пионерской улице и вылетел на тротуар, где находилось двое мальчиков. Одного из детей в результате наезда отбросило на несколько метров в ограждение.

По словам водителя, он вечером у себя дома пил алкоголь, а потом решил поехать в магазин. По дороге он не справился с управлением, рассказали в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

В результате аварии пострадавшему ребенку была диагностирована травма позвоночника. Его увезли в реанимацию.

Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле восьмилетний мальчик, переходивший дорогу не по пешеходному переходу, попал под машину, за рулем которой находилась 39-летняя женщина. Пострадавшего сперва отвезли в больницу, а после осмотра его отпустили домой.

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#Елизавета Зиборова#ДТП#Пострадавший#Ребенок#Самокат#Пьяный водитель#Происшествия#Свердловская область#Волчанск
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