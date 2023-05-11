Рассчитывать цену строительства детских садов и школ на Урале будут по-новому

По словам заместителя гендиректора «Уральского объединения строителей» Дениса Снеткова, решение перейти на ресурсно-индексный метод расчета было принято потому, что данный способ является хорошей мерой по недопущению снижать стоимость контракта ниже рыночной, а также даст возможность рабочим зарабатывать больше. Предположительно, зарплата может увеличиться на 7%.