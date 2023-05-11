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Рассчитывать цену строительства детских садов и школ на Урале будут по-новому

11 мая 2023, 16:32
Фото: 1MI
Свердловская область вошла в перечень пилотных российских регионов, где будет опробован новый расчет стоимости контракта на строительство бюджетных объектов: школ, детских садов, спорткомплексов, ДК и других.

Заработок подрядчиков в контрактах может увеличиться после перехода на новый метод расчета стоимости строительных работ. Здания бюджетных организаций будут строиться исходя из реальной стоимости услуг рабочих и строительных материалов.

В СРО «Уральское объединение строителей» рассказали, что на новый способ расчета стоимости контрактов постепенно переводятся несколько российских регионов.

По словам заместителя гендиректора «Уральского объединения строителей» Дениса Снеткова, решение перейти на ресурсно-индексный метод расчета было принято потому, что данный способ является хорошей мерой по недопущению снижать стоимость контракта ниже рыночной, а также даст возможность рабочим зарабатывать больше. Предположительно, зарплата может увеличиться на 7%.

Напомним, до начала июля 2023 года в Нижнем Тагиле должен подняться уровень МРОТ.

Индексация МРОТ 1 июля 2023 года повысит зарплаты тагильчан
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Рабочие#Строительство#Зарплата#Контракт#Бюджетные учреждения#Общество
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