Рассчитывать цену строительства детских садов и школ на Урале будут по-новому

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:32
Updated Сегодня, 16:32
Заработок подрядчиков в контрактах может увеличиться после перехода на новый метод расчета стоимости строительных работ. Здания бюджетных организаций будут строиться исходя из реальной стоимости услуг рабочих и строительных материалов.
В СРО «Уральское объединение строителей» рассказали, что на новый способ расчета стоимости контрактов постепенно переводятся несколько российских регионов.
По словам заместителя гендиректора «Уральского объединения строителей» Дениса Снеткова, решение перейти на ресурсно-индексный метод расчета было принято потому, что данный способ является хорошей мерой по недопущению снижать стоимость контракта ниже рыночной, а также даст возможность рабочим зарабатывать больше. Предположительно, зарплата может увеличиться на 7%.
Напомним, до начала июля 2023 года в Нижнем Тагиле должен подняться уровень МРОТ.