Ребенок получил открытый перелом в ДТП в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
По словам очевидцев происшествия, пострадавший ребенок выбежал на дорогу.
Там из-за стены не видно пешеходов, а они любят выбегать на дорогу там, поэтому было дело времени, когда кого-то собьют. Причем рядом два пешеходных, но люди прут по козьим тропам постоянно, — рассказал один из свидетелей ДТП.
Также местные жители добавили, что школьник держится за руку и плачет. Рядом с ним находятся его друзья.
Мальчику вызвали реанимацию. По предварительной версии, у него открытый перелом руки.
Подробности дорожного происшествия станут известны позднее.
Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила восьмилетнего мальчика, который хотел перебежать проезжую часть не по пешеходному переходу. Школьника сначала отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой.