Ребенок получил открытый перелом в ДТП в Нижнем Тагиле

Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила восьмилетнего мальчика, который хотел перебежать проезжую часть не по пешеходному переходу. Школьника сначала отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой.