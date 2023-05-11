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Ребенок получил открытый перелом в ДТП в Нижнем Тагиле

11 мая 2023, 14:38
Фото: TagilCity.ru
10-летний мальчик получил перелом руки в ДТП. Авария произошла 11 мая 2023 года в Нижнем Тагиле.

По словам очевидцев происшествия, пострадавший ребенок выбежал на дорогу.

Там из-за стены не видно пешеходов, а они любят выбегать на дорогу там, поэтому было дело времени, когда кого-то собьют. Причем рядом два пешеходных, но люди прут по козьим тропам постоянно, — рассказал один из свидетелей ДТП.

Также местные жители добавили, что школьник держится за руку и плачет. Рядом с ним находятся его друзья.

Мальчику вызвали реанимацию. По предварительной версии, у него открытый перелом руки.

Подробности дорожного происшествия станут известны позднее.

Напомним, 9 мая 2023 года в Нижнем Тагиле женщина, сидевшая за рулем автомобиля, сбила восьмилетнего мальчика, который хотел перебежать проезжую часть не по пешеходному переходу. Школьника сначала отвезли в больницу, а после осмотра отпустили домой.

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