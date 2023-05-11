Село в Свердловской области останется без света

11 мая ожидаются отключения света и в Нижнем Тагиле. В частности, без электричества останутся дома на нескольких улицах города, поселках Черноисточинск и Висим. Там также будут проводиться плановые работы АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети».