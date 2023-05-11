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Published Сегодня, 03:09

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Updated Сегодня, 03:11

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Село в Свердловской области останется без света

11 мая 2023, 03:09
Фото: 1MI
Отключение света будет проводиться в селе Кунарское Свердловской области. Ограничение будет действовать 11 мая с 13:00 до 17:00.

По данным ЕДДС Богдановича, это отключение плановое. В частности, без света останутся жилые дома и здания на улице Победы. Работы будут проводиться «МРСК Урала».

11 мая ожидаются отключения света и в Нижнем Тагиле. В частности, без электричества останутся дома на нескольких улицах города, поселках Черноисточинск и Висим. Там также будут проводиться плановые работы АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети».

#Ирина Кирилова#Свет#Отключение#Работы#Город#Свердловская область
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