Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
В связи с этим граждан просят соблюдать рекомендации по безопасности. В частности, не открывать окна ночью и утром, так как именно в это время концентрация вредных веществ в воздухе может быть максимальной. Если же окна решено открыть, то обязательно нужно завешать их марлей или тонкой тканью.
Также свердловчанам рекомендуется пить больше воды, ограничить курение, исключить спиртное, а также ограничить длительные прогулки и физические нагрузки.
Если во время смога возникает кашель, бессонница или другие недомогания, нужно немедленно обратиться к врачу.