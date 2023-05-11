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Смог может накрыть Свердловскую область на три дня

11 мая 2023, 07:05
Фото: 1MI

О возможном смоге из-за пожаров предупредили жителей Свердловской области

Высокая вероятность образования смога отмечается в Свердловской области в ближайшие три дня. Причинами являются лесные пожары, а также погодные условия. Об этом заявили в ГУ МЧС по Свердловской области.

В связи с этим граждан просят соблюдать рекомендации по безопасности. В частности, не открывать окна ночью и утром, так как именно в это время концентрация вредных веществ в воздухе может быть максимальной. Если же окна решено открыть, то обязательно нужно завешать их марлей или тонкой тканью.

Также свердловчанам рекомендуется пить больше воды, ограничить курение, исключить спиртное, а также ограничить длительные прогулки и физические нагрузки.

Если во время смога возникает кашель, бессонница или другие недомогания, нужно немедленно обратиться к врачу.

Смог из-за пожаров накрыл Свердловскую область
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#Ирина Кирилова#Смог#Пожар#Предупреждение#Экология#Массовые пожары в Свердловской области весной 2023 года#Свердловская область
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