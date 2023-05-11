В связи с этим граждан просят соблюдать рекомендации по безопасности. В частности, не открывать окна ночью и утром, так как именно в это время концентрация вредных веществ в воздухе может быть максимальной. Если же окна решено открыть, то обязательно нужно завешать их марлей или тонкой тканью.