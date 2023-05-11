Смог накроет Свердловскую область почти на неделю

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Так, Уральское УГМС объявило НМУ первой степени опасности с 11 по 17 мая. Предупреждение перестанет действовать только в вечернее время.
О возможном смоге на территории региона заявляли и в МЧС. Там рассказали, что в течение трех дней в Свердловской области может наблюдаться смог из-за лесных пожаров. Предупреждение действует до 13 мая.
Роспотребнадзор из-за пожаров продолжает проверки качества воздуха. Так, характерные превышения вредных веществ в воздухе выявлены в нескольких муниципалитетах региона.