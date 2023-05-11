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Published Сегодня, 13:01

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Смог накроет Свердловскую область почти на неделю

11 мая 2023, 13:01
Фото: TagilCity.ru
Шесть дней в Свердловской области может наблюдаться смог. Причинами этого являются погодные условия, а также лесные пожары.

Так, Уральское УГМС объявило НМУ первой степени опасности с 11 по 17 мая. Предупреждение перестанет действовать только в вечернее время.

О возможном смоге на территории региона заявляли и в МЧС. Там рассказали, что в течение трех дней в Свердловской области может наблюдаться смог из-за лесных пожаров. Предупреждение действует до 13 мая.

Роспотребнадзор из-за пожаров продолжает проверки качества воздуха. Так, характерные превышения вредных веществ в воздухе выявлены в нескольких муниципалитетах региона.

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#Ирина Кирилова#Смог#Предупреждение#НМУ#Экология#Нижний Тагил#Свердловская область
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