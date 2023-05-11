Сотруднику УВЗ из Нижнего Тагила выплатили страховку за сгоревший в Бызово дом

По поводу дальнейшей стройки, пояснил Олег Смирнов, они будут думать вместе с супругой, имея в виду ситуацию с соседями. Люди, по словам тагильчанина, намеренно не оглашали реальную причину пожара. К счастью, проблемы со страховой разрешились довольно быстро и гладко. Как рассказал Олег, он все равно продолжит собирать помощь погорельцам, о передаче которой сделает видеоотчет.