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Сотруднику УВЗ из Нижнего Тагила выплатили страховку за сгоревший в Бызово дом

11 мая 2023, 11:37
Фото: TagilCity.ru
Житель Нижнего Тагила Олег Смирнов получил страховое возмещение за сгоревший в селе Бызово дом, купленный на средства материнского капитала. О том, возникли ли проблемы со страховой выплатой, работник Уралвагонзавода рассказал редакции TagilCity.ru.

11 мая страховая выплатила пострадавшей от пожара семье страховую сумму в полном объеме. Дом в селе Бызово, напомним, был куплен за 430 тысяч рублей более 5 лет назад. Большая часть суммы была выделена из средств материнского капитала.

У меня были сомнения по поводу выплаты. Может быть, этому [полной выплате, — прим.ред.] поспособствовала ваша публикация, обнародование данных. Выплатили в полном объеме. Страховая уложилась даже раньше, чем было отведено, — пояснил Олег.

По поводу дальнейшей стройки, пояснил Олег Смирнов, они будут думать вместе с супругой, имея в виду ситуацию с соседями. Люди, по словам тагильчанина, намеренно не оглашали реальную причину пожара. К счастью, проблемы со страховой разрешились довольно быстро и гладко. Как рассказал Олег, он все равно продолжит собирать помощь погорельцам, о передаче которой сделает видеоотчет.

От дома работника УВЗ остались только стены. Проблем со страховой не возниклоОт дома работника УВЗ остались только стены. Проблем со страховой не возникло
От дома работника УВЗ остались только стены. Проблем со страховой не возникло
Фото: TagilCity.ru
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Отметим, что расследование по выяснению причин пожара длится до сих пор, пояснили в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил ГУ МЧС по Свердловской области.

В настоящее время ведется проверка по пожару. Там работала испытательная пожарная лаборатория. Мы ждем заключение. Срок его получения — до 2 месяцев, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделе.
Что происходит на пепелище 10 сгоревших домов в селе Бызово под Нижним Тагилом
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Напомним, пожар в селе Бызово произошел 9 апреля 2023 года. В тот день огонь уничтожил 10 домов. К счастью, пострадавших не было. Часть построек удалось отстоять, благодаря слаженным действиями местных жителей и пожарным. Редакция TagilCity.ru побывала на пепелище, пообщалась с сельчанами, а также представителями ведомств. 

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