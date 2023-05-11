Сотруднику УВЗ из Нижнего Тагила выплатили страховку за сгоревший в Бызово дом

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
11 мая страховая выплатила пострадавшей от пожара семье страховую сумму в полном объеме. Дом в селе Бызово, напомним, был куплен за 430 тысяч рублей более 5 лет назад. Большая часть суммы была выделена из средств материнского капитала.
У меня были сомнения по поводу выплаты. Может быть, этому [полной выплате, — прим.ред.] поспособствовала ваша публикация, обнародование данных. Выплатили в полном объеме. Страховая уложилась даже раньше, чем было отведено, — пояснил Олег.
По поводу дальнейшей стройки, пояснил Олег Смирнов, они будут думать вместе с супругой, имея в виду ситуацию с соседями. Люди, по словам тагильчанина, намеренно не оглашали реальную причину пожара. К счастью, проблемы со страховой разрешились довольно быстро и гладко. Как рассказал Олег, он все равно продолжит собирать помощь погорельцам, о передаче которой сделает видеоотчет.
Отметим, что расследование по выяснению причин пожара длится до сих пор, пояснили в отделе надзорной деятельности города Нижний Тагил ГУ МЧС по Свердловской области.
В настоящее время ведется проверка по пожару. Там работала испытательная пожарная лаборатория. Мы ждем заключение. Срок его получения — до 2 месяцев, — пояснили редакции TagilCity.ru в отделе.
Напомним, пожар в селе Бызово произошел 9 апреля 2023 года. В тот день огонь уничтожил 10 домов. К счастью, пострадавших не было. Часть построек удалось отстоять, благодаря слаженным действиями местных жителей и пожарным. Редакция TagilCity.ru побывала на пепелище, пообщалась с сельчанами, а также представителями ведомств.