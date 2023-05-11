Стали известны подробности избиения школьника подростками в Североуральске

По словам депутата Госдумы Свердловской области Антона Шипулина, старший из хулиганов показал своему 14-летнему приятелю фотографию парня, который якобы плохо о нем говорил. Когда через некоторое время младший из нападавших заметил на улице подростка и подумал, что он и есть тот парень с фотографии.