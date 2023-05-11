Стали известны подробности избиения школьника подростками в Североуральске

Posted Сегодня, 17:29
Published Сегодня, 17:29
Modified Сегодня, 17:29
Updated Сегодня, 17:29
Подросток шел вместе со своей одноклассницей, когда на него набросились. Один из нападавших сперва его окликнул. Школьник ответил, что торопится.
После чего другой подросток включил камеру, а еще один резко ударил мальчика в висок, челюсть и в ухо. После нанесенных побоев компания ушла.
Пострадавший вернулся домой и вместе с мамой отправился в больницу. Ему диагностировали перелом ушного хряща, сотрясение мозга и повреждение барабанной перепонки.
Сейчас подросток находится на больничном. В результате нападения у него также пропал слух. Мать ребенка намерена обратиться в суд, несмотря на то, что хулиганы, которых помогли найти и опознать местные жители, стали просить прощения и говорить, что перепутали пострадавшего с другим парнем.
По словам депутата Госдумы Свердловской области Антона Шипулина, старший из хулиганов показал своему 14-летнему приятелю фотографию парня, который якобы плохо о нем говорил. Когда через некоторое время младший из нападавших заметил на улице подростка и подумал, что он и есть тот парень с фотографии.
После проведения проверки 14-летний хулиган будет поставлен на учет. На его мать был составлен протокол за ненадлежащее воспитание сына. Старшего поставили на учет повторно. Менее месяца назад он вышел из детской колонии, где он находился за разбой и кражу.
Сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения. На 11 мая 2023 года подростку была назначена экспертиза, по итогам которой будет принято решение о привлечении к ответственности компании.
Напомним, в Екатеринбурге 15-летний школьник совершил самоубийство после своего возвращения из центра реабилитации.