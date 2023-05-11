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Posted 11 мая 09:22

Published 11 мая 09:22

Modified Сегодня, 09:40

Updated Сегодня, 09:40

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Страховая группа для всей страны

11 мая 2023, 09:22
Фото: 1MI
СОГАЗ предлагает вам полисы для защиты здоровья и жилья. Сохраните спокойствие и семейный бюджет.

Помощь врачей

Сразу четыре новых продукта для защиты здоровья:

— «Доктор Лайк» — полис ДМС, оформляется онлайн. Вы сможете записываться в популярные коммерческие клиники и получать онлайн-консультации врачей в режиме 24/7. Участие клиента в оплате медицинских услуг вместе со страховой компанией (франшиза) делает страхование более эффективным: вы выбираете самые удобные и подходящие именно вам клиники, заранее знаете, какую долю платежа внесете, получаете контроль над расходами и возможность отказаться от ненужных или избыточных медицинских услуг. При этом СОГАЗ оплачивает большую часть счета от клиники.

— Как клиент оплачивает медицинские услуги?

— Объем участия клиента в оплате устанавливается в процентах (20%, 30% или 50% от стоимости оказанных вам медицинских услуг). Пример: сумма по счету за лечение — 7 250 ₽, франшиза — 20%, СОГАЗ заплатит клинике 5 075 ₽, вы — 1 450 руб.

— В чем удобство для пользователя приложения?

— Быстрая покупка онлайн и выгодные условия страхования.

— Чем этот полис отличается от корпоративного ДМС?

— «Доктор Лайк» — это классический полис ДМС, но с участием клиента в оплате медицинских услуг. Наш продукт — это хорошая возможность купить полис ДМС для семьи (если в вашей корпоративной программе нет такой возможности) и записываться в те клиники, которые не включены в полис ДМС от работодателя.

— «Онкопомощь». Возможность получить лечение онкологических заболеваний или любых новообразований головного мозга в ведущих клиниках независимо от квот и территориальной программы социальных гарантий. Этот полис — защита от крупных непредвиденных расходов в случае диагностирования столь серьезных заболеваний.

— Что входит в полис?

— Организация и оплата медицинских и других услуг для лечения впервые выявленных злокачественных новообразований и новообразований головного мозга (предусмотрены исключения из страхового покрытия, подробнее с условиями страхования можно ознакомиться на сайте СОГАЗа www.sogaz.ru).

— На сайте 4 программы «Онкопомощи». Можно выбрать любую?

— Да, у клиента есть возможность выбрать подходящие именно ему условия. Программы отличаются набором услуг и списком стран, где может быть проведено лечение.

— «Спроси врача». Не ставьте диагноз по интернету — спросите врача! Благодаря полису вы получите ответы на ваши вопросы о здоровье 24 часа в сутки 7 дней в неделю, консультации практикующих терапевтов, педиатров, врачей узких специальностей и психологов, помощь в поиске нужного специалиста или клиники для дальнейшего лечения и возможность пройти комплекс лабораторных исследований с оплатой только 50% стоимости (однократно).

— Чем услуги отличаются от консультаций, которые можно получить по корпоративному полису ДМС?

— Вы можете задать вопросы о здоровье доктору в чате, по аудио- или видеосвязи. Регион и часовой пояс не имеют значения — обращайтесь в любое время, нужен только интернет. Полис «Спроси врача» поможет, если:

  • у вас нет времени на прием или неудобно добираться до клиники,
  • необходимо срочно задать вопрос о здоровье, чтобы определить дальнейшие действия,
  • нужно получить расшифровку анализов без повторного очного приема,
  • требуется второе мнение о ранее установленном диагнозе,
  • время приема по записи в клинике не подходит,
  • нет нужного врача рядом с местом работы или жительства.

— Возможно ли оформление в интернете?

— Да, полис «Спроси врача» можно купить онлайн.

— «Высокие медицинские технологии». Благодаря полису СОГАЗа ждать лечения серьезного заболевания не придется. Заболевший человек получит качественную медицинскую помощь (амбулаторно-поликлиническое и стационарное обслуживание) сверх бюджетного финансирования и территориальной программы социальных гарантий.

— Какие заболевания входят в программу?

— СОГАЗ обеспечит лечение впервые выявленных:

  • онкологических заболеваний,
  • инфекционных гепатитов,
  • хронической почечной или печеночной недостаточности, требующих проведения гемодиализа, перитонеального диализа,
  • черепно-мозговых травм,
  • травм позвоночника,

а также заболеваний, для лечения которых требуется:

  • трансплантация органов и тканей,
  • оперативное лечение, в частности, кардиохирургические операции, эндопротезирование суставов.

Примеры лечения по программе ВМТ:

  1. У 30-летней женщины, страдавшей ревматоидным артритом, болезнь перешла в тяжелую стадию — коксартроз. За счет страховой компании ей было проведено протезирование тазобедренного сустава. Стоимость операции составила около 200 тысяч рублей. По словам врачей, только благодаря тому, что операция была проведена вовремя, молодая женщина избежала инвалидности и сохранила возможность самостоятельно передвигаться.
  2. Мужчина 55 лет поступил в клинику с диагнозом ИБС: впервые возникшая стенокардия, гипертоническая болезнь II степени. Была проведена коронаровентрикулография (исследование проходимости сосудов сердца). Выявлен критический стеноз (сужение просвета артерий) огибающей артерии на двух участках, правой коронарной артерии. По результатам обследования пациенту было показано проведение стентирования коронарных артерий тремя стентами Cypher. Стоимость одного стента — 75 000 — 85 000 рублей. Стоимость самой операции — 75 000 рублей. Лечение общей стоимостью около 300 000 рублей было оплачено страховой компанией «СОГАЗ».

Ни искры волнения

У клиентов есть возможность выгодно застраховать квартиру или дом. Теперь продуктов по страхованию недвижимости в приложении стало больше. Благодаря полису вы сохраните семейный бюджет и сделаете ремонт, если ваше жилье пострадает в результате залива, пожара и других неожиданных событий.

— Страхование квартиры и имущества онлайн. Полис «Оптимальное решение для квартиры» — комплексная защита вашего жилья и другого имущества. Вы сами выбираете, что застраховать, и устанавливаете размеры страховых сумм в пределах лимита (максимальной суммы, на которую будет застраховано жилье). Полис с экономией до 20%* оформляется в приложении.

Можно застраховать:

  • конструктивные элементы квартиры,
  • внутреннюю отделку квартиры,
  • системы коммуникаций и оборудование квартиры,
  • домашнее имущество в квартире,
  • гражданскую ответственность (страховая компания компенсирует ущерб, нанесенный имуществу, жизни или здоровью соседей по вашей вине).

Ипотечное страхование. Можно застраховать недвижимость и/или жизнь и здоровье заемщика.

Страхование имущества от уничтожения или повреждения в результате:

  • пожара
  • взрыва бытового газа или паровых котлов
  • воздействие жидкостей
  • стихийных бедствий
  • падения летательных аппаратов и/или их обломков
  • наезда транспортных средств
  • противоправных действий третьих лиц
  • конструктивных дефектов

Страхование от несчастных случаев и болезней:

  • смерть
  • постоянная утрата трудоспособности (с установлением инвалидности I или II группы

Титульное страхование:

  • полная или частичная утрата застрахованного имущества вследствие прекращения или ограничения (обременения) права собственности

— Каков порядок действий после заявки?

После заполнения заявки с вами свяжется менеджер, более подробно расскажет про условия программы, ответит на интересующие вопросы.

— Полис оформляется в офисе?

Оформление полиса возможно в офисе банка (при выдаче ипотеки в банке ВТБ), в офисе СОГАЗа, онлайн. Для первичного страхования имущества необходимо предоставить отчет о его оценке.

— Персональные решения для страхования квартиры или дома. Вы можете застраховать недвижимость, домашнее имущество, земельный участок и гражданскую ответственность.

— Что нужно делать после заявки?

После заполнения заявки с вами свяжется менеджер, более подробно расскажет про условия программы, ответит на интересующие вопросы и направит ссылку на оплату полиса. Также может понадобиться осмотр объекта страхования. Специалист СОГАЗа произведет осмотри при необходимости (зависит от объекта страхования).

— В чем преимущество перед онлайн-страхованием?

Учитывает все индивидуальные особенности объекта страхования, то есть выбирается не лимит сумм, а конкретная цена дома или кухонного гарнитура.

Уверенность на природе

Вокруг нас немало опасностей, и неприятности могут случиться с каждым. Избежать переживаний и незапланированных расходов помогут страховые полисы СОГАЗа. Вы получите помощь после укуса клеща или несчастного случая и сможете спокойно восстанавливать здоровье.

— «Антиклещ». Этот полис тоже можно оформить онлайн. Он гарантирует организацию и оплату профилактики, диагностики и лечения заболеваний, связанных с укусом иксодового клеща. Также к стандартному покрытию можно добавить страхование от несчастных случаев — тогда страховая компания выплатит возмещение (в случае смерти, инвалидности или временной утраты трудоспособности / расстройства здоровья в результате укуса клеща).

— «Персона Универсальный» — защита вас и ваших близких от несчастных случаев. Вы сами можете выбрать, от чего застраховаться (переломов, сотрясения мозга, ожогов, обморожения, отравления), сумму и период страховой защиты.

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